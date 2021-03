Dan ubežnikov pripadel Würtzu, Pogačar ostal trdno v sedlu

Kolesarji na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja so v ponedeljek opravili predzadnjo, šesto etapo. Na preizkušnji od Castelraimonda do Lido di Ferma, dolgi 169 km, je bil v peterici ubežnikov najboljši Danec Mads Würtz Schmidt. Tadej Pogačar je danes etapo preživel z glavnino in boj za etapno zmago prepustil ubežnikom in sprinterjem, njegova ekipa pa je le poskrbela, da se vrstni red na vrhu skupnega seštevka ni spremenil.

Pogačar, ki je imel na cilju etape dobro minuto zaostanka, ima skupno tako še vedno lepo prednost: pred Belgijcem Woutom van Aertom (Jumbo-Visma) ima pred zadnjim dejanjem minuto in 15 sekund naskoka.

V torek se bo dirka končala z vožnjo na čas v San Benedettu del Trontu (10,1 km).