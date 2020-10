Dirka Pariz - Roubaix odpovedana

Prireditelji kolesarske dirke Pariz - Roubaix so sporočili, da letošnje izvedbe ne bodo mogli izpeljati. Vzrok so poslabšane zdravstvene razmere zaradi pandemije novega koronavirusa. Dirka bi morala biti na sporedu 25. oktobra. Preizkušnja Pariz - Roubaix velja za eno največjih kolesarskih klasik, toda kolesarji in navijači bodo letos ostali brez nje. Dirko so sprva prestavili na jesen, prvotni termin je bil aprilski, zdaj pa niti to ne bo pomagalo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kot je sporočilo podjetje ASO, ki trži tekmovanje, je glavni vzrok zdravstveni, saj so francoske oblasti v četrtek območje Lilla, ki je v bližini Roubaixa, uvrstile na seznam tistih z največjim zdravstvenim tveganjem zaradi okužb s covidom-19. Prireditelji so dodali, da so morali z obžalovanjem sprejeti odpoved 118. izvedbe tradicionalne dirke, ki bi jo letos prvič pospremila tudi ženska preizkušnja. So pa že povabili na izvedbo naslednje leto, ki bo predvidoma 21. aprila.