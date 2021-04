Pogačar in Roglič prvič letos merita moči: dirka po Baskiji bo odličen pokazatelj forme

Enaintridesetletni Kisovčan je bil letos na dirki Pariz–Nica v edinem kronometru na tretjem mestu, zaostal je le za specialistoma za to disciplino, Francozom Remijem Cavagno in ŠvicarjemStefanom Bisseggerjem. Devet let mlajši kolesar s Klanca pri Komendi pa je bil letos že dvakrat na tekmovalnem kolesu v ravninski vožnji na čas, obakrat je dosegel četrto mesto. Prvič na dirki po Združenih arabskih emiratih, drugič pa na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja.

Do sobote bo na sporedu šest etap, preizkušnja pa se bo začela s 13,9 km dolgim kronometrom po Bilbau. Oba bosta že na začetku med favoriti za etapno zmago in majico vodilnega, saj na dirki ne bo najboljših v tej disciplini, kot so Filippo Ganna, Wout van Aert, Cavagna,Rohan Dennis in drugi.