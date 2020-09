Hirschija tokrat niso ujeli: Švicarju zmaga, Roglič mirno v cilj

"Neverjetno. Dvakrat sem bil res blizu, danes pa sploh nisem verjel, da bi mi lahko uspelo. Težko je opisati vse skupaj in najti besede. Neprestano sem bil v dvomih, podobe iz zadnjih etap so se mi pletle po glavi. Kot v sanjah,"je v prvi izjavi po etapi povedal Marc Hirschi. Član ekipe Sunweb je bil na razgibani trasi po izjemni solo akciji v Sarranu boljši od Francoza Pierra Rollanda(B&B Hotels-Vital Concept) in Danca Soerena Kragha Andersena(Team Sunweb). Skupno še naprej vodi Primož Roglič(Jumbo-Visma), ki je etapo končal z glavnino.

Tridesetletni Kisovčan ima v boju za rumeno majico še naprej 22 sekund prednosti pred Kolumbijcem Eganom Bernalom(Ineos Grenadiers) in 28 pred Francozom Guillaumom Martinom(Cofidis). Sedmi je v skupnem seštevku z zaostankom 44 sekund Tadej Pogačar(UAE Team Emirates). Oba Slovenca sta preizkušnjo končala dve minuti in pol za zmagovalcem. Etapa od Chauvignyja do Sarrana je bila sicer najdaljša na letošnjem Touru, čeprav se po dolžini ne more meriti z rekordno etapo iz leta 1919, ko je kolesarje v peti etapi pot prek 482 kilometrov peljala od Les Sables-d'Olonna do Bayonna. A to so bili drugačni časi.

Alaphilippe poskušal zaman

Za kolesarji je bila 101 leto kasneje večinoma mirna, a vseeno hitra etapa brez večjih pretresov, v kateri je glavnina sprva nadzorovala dva ubežnika, nato pa v zadnji četrtini etape prepustila zmago tistim najbolj bojevitim in eksplozivnim kolesarjem, ko je postalo jasno, da sprinterji ne zmorejo slediti visokemu ritmu na razgibani trasi. V zadnjih 40 kilometrih so se napadi začeli množiti, znova pa je glavnini ušel Hirschi, nekdanji svetovni prvak do 23 leta starosti. Mladi Švicar je zasedel tretje mesto v deveti etapi do Larunsa, v kateri sta Pogačar in Roglič osvojila prvi dve mesti, tokrat pa je vendarle dobil zadoščenje in slavil etapno zmago, potem ko je drugo mesto osvojil tudi v drugi etapi v Nici.

V ozadju ga je lovilo 12 kolesarjev, med njimi pa je bil tudi Julian Alaphilippe(Deceuninck-Quick-step), ki pa mu nihče ni želel pomagati, da bi ujel Hirschija. Potem pa mu je počila še zračnica, zaradi česar je izpadel iz boja za visoka mesta. Drugo mesto je na koncu zasedel domači veteran Rolland s samostojnim napadom (+ 0:47), tretje pa še en član ekipe Sunweb Kragh Andersen, ki je zaostal 52 sekund. V petek bo na sporedu zelo zahtevna etapa po Centralnem masivu, ki se bo začela v Chatel Guyonu in končala z gorskim ciljem na prelaz Peyrol (Le Puy Mary). Zadnji vzpon je dolg 5,4 kilometra s povprečnim naklonom 8,1 odstotka ter morda pravi poligon za boj med favoriti za rumeno majico. Še pred tem bodo na Touru znova delili dodatne sekunde na vzponu na Col de Neronne (3,8 kilometra, 9,1-odstotni naklon), 11,5 kilometrov pred ciljem. Skupaj bodo morali kolesarji v 13. etapi premagati 191,5 kilometra ter sedem kategoriziranih vzponov.

Na Touru ob novem valu testov tudi nova pravila za izključitev

Organizatorji so v sodelovanju s francosko vlado podali izjavo, v kateri je zapisano, da se pozitivni primeri v drugem valu testiranj v ponedeljek ne bodo seštevali s tistimi iz prvega vala ob prvem prostem dnevu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To pomeni, da si lahko v moštvih Ineos Grenadiers, Mitchelton-Scott, Ag2r La Mondiale in Cofidis vendarle malce oddahnejo pred naslednjimi testi, ki jih bodo opravili v ponedeljek na drugi prosti dan Toura.

Omenjena moštva so ob prvih testiranjih imela člana moštva, ki je bil pozitiven na novi koronavirus, s čimer so bili le še za en pozitivni izvid oddaljeni od izključitve s Toura. Temu zdaj ne bo tako, kot je za Cyclingnews.compotrdil organizator dirke.

Začeli bodo z ničle

"V ponedeljek bomo znova z ničle začeli šteti izvide testiranj za vse ekipe, vseeno pa ob novem pozitivnem primeru pred ponedeljkom v enem od štirih moštev, ki so imela prisoten covid-19, sledi izključitev," so še pojasnili pri organizatorju tekmovanja ASO.

Pred tem je veljalo pravilo, da ob dveh pozitivnih izidih na novi koronavirus sledi izključitev, ne glede na to, kdaj so bili testi med dirko opravljeni. Po novem pravilu pa imajo ekipe, ki so na Tour prišle z največ 30 osebami vključno s kolesarji in na dirki delujejo v svojih mehurčkih, vendarle več manevrskega prostora.