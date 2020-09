Hauptman: Pogačar in Roglič sta dokazala, da sta najboljša na svetu

"Še kar sem v šoku. Vsi skupaj se še ne zavedamo, kaj nam je uspelo. To je nekaj fenomenalnega. Tadje Pogačar in Primož Roglič sta še enkrat dokazala, da sta trenutno najboljša na svetu,"so bili prvi odzivi Andreja Hauptmana v Parizu, kjer je njegov 21-letni varovanec nase nadel kar tri različne majice – rumeno, pikčasto in belo.

"Kot sem večkrat poudarjal. Vsak dan do Pariza je lahko odločilen. Vsak ima lahko kdaj malenkost slabši dan, zato je treba vselej počakati do konca. Vožnja na čas je bila v zadnjem tednu, zato so bile razlike večje kot sicer,"je nadaljeval športni direktor ekipe UAE Team Emirates.

Slovenija je imela letos na francoski pentlji kar pet kolesarjev. Ob dveh najboljših še izjemna pomočnikaMateja Mohoriča inJana Polanca ter sprinterja Luko Mezgeca. "Pet odličnih kolesarjev. Mohorič in Polanc sta bila glavna stebra svojih ekip. Mezgec je bil odličen v sprintih, a je imel smolo, da je bil dvakrat najboljši v sprintu, a je bil en od kolesarjev v begu," je predstave ostalih treh slovenskih adutov pokomentiral Hauptman.

45-letnik je za konec dodal še, da časa za sedenje na lovorikah ni: "To je samo podatek več, da se v slovenskem kolesarstvu dela odlično. Klubi delajo super. Vsi smo lahko ponosni. To je velik rezultat za slovenski šport in verjamem, da bo naše kolesarstvo nadaljevalo s tem delom. To je potrditev, da smo na pravi poti. Da se trdo delo zares izplača. A gremo naprej. Prihodnji vikend je svetovno prvenstvo, ni časa, da bi sedeli na lovorikah."