Kdo vse sestavlja zmagovalno ekipo Tadeja Pogačarja

Uspeh Tadeja Pogačarja je še toliko bolj neverjeten, če vemo, da je 21-letnik po polovici Toura ostal le s petimi pomočniki. A ti niso bili edini, ki so "Pogiju" pomagali do zgodovinskega zmagoslavja. Za njim je stala še 22-članska posadka ekipe UAE Team Emirates, tudi z izdatnim slovenskim pridihom.

icon-expand Tadej Pogačar je kmalu po začetku izgubil dva sotekmovalca, a se bo v Pariz vseeno pripeljal v rumenem. FOTO: AP

Na dirki po Franciji so lahko imele ekipe s seboj le 22 članov osebja, saj so tako velevala izredna pravila, sprejeta zaradi koronavirusa. Če temu dodamo še po osem kolesarjev, ki so konec avgusta v Nici začeli dirko, je imela vsaka ekipa na francoski pentlji po 30 predstavnikov. Od osmerice pri UAE Team Emirates sta sicer Italijana Fabio Aruin Davide Formolo odstopila že v prvi polovici dirke, preostala šesterica z "rumenim" Tadejem Pogačarjem in njegovim prvim pomočnikom Janom Polancem pa se bo popoldan zmagoslavno pripeljala v Pariz. Četverico, ki je še nismo omenili, sicer sestavljajo Davide de la Cruz, Alexander Kristoff, Vegard Stake Laengenin Marco Mercato.

Ekipa iz Združenih arabskih emiratov nam je poslala tudi natančnejše številke glede svojega osebja. Na dirki po Franciji so tako letos bili generalni direktor Matxin Joxean Fernandez, trije športni direktorji, med njimi tudi Slovenec Andrej Hauptman, trije mehaniki, pet maserjev, fizioterapevt, dva zdravnika, voznik avtobusa, kuhar, strokovnjak za prehrano (nutricionist, op. a.), dva predstavnika za stike z javnostmi in še dva, ki sta bila zadolžena za dezinfekcijo opreme in hotelskih prostorov, kjer so kolesarji spali.