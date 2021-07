Pogačar v prvem alpskem dejanju pokazal, kdo je gospodar, in oblekel rumeno majico

Deževno vreme na prvi alpski etapi letošnjega Toura ni zmotilo Pogačarja, ki je naredil nov velik korak na poti do rumene majice.

Tadej Pogačar je napadel na drugem od treh vzponov prve kategorije na prelaz Romme, ko je bilo do cilja še 30 kilometrov. Iz skupine favoritov mu je uspel slediti le Richard Carapaz, ki je neuspešno napadel v petek. A Ekvadorec je uspel slediti le nekaj sto metrov, saj ga je Pogačar z drugim pospeševanjem pustil zadaj in sam krenil v lov za skupino ubežnikov. Do vrha vzpona si je privozil že 50 sekund prednosti.

Po spustu v dolino in pred začetkom sklepnega vzpona na Grand Colombier je imel kolesarski as s Klanca pri Komendi za vodilnim Michaelom Woodsom še 2:55 zaostanka. Carapaz pa je zaostajal dobro minuto več. Kanadčana je do vrha legendarnega Colombiera ujel Belgijec Dylan Teuns, iz ozadja pa se jima je že približeval Pogačar, ki je bil tokrat preprosto razred zase.

Carapaz je v primerjavi z njim iz metra v meter izgubljal, kar velja tudi za peščico tistih, ki so še bili pred aktualnim zmagovalcem Toura. Kot predzadnjega je Pogačar slab kilometer pred koncem vzpona ujel Iona Izagirreja, zatem tudi Woodsa, le Teuns je na vrhu prelaza še imel nekaj sekund prednosti.

Pogačar na zadnjem spustu ni želel tvegati, saj je bila cesta zavoljo dežja močno razmočena. Teuns je svojo razliko znova povečal in tako Bahrain Victoriousu pripeljal še drugo zaporedno zmago, potem ko je bil v petek najboljši Matej Mohorič. Pogačarja sta pred koncem znova ujela Woods in Izagirre.

