Slovenska mušketirja varno v Lyonu: etapa Andersenu, Mezgec 2.

Danec Soeren Kragh Andersen je zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Franciji. V zaključku je presenetil sprinterje in si zagotovil zmago pred drugouvrščenim Slovencem Luko Mezgecem(Mitchelton-Scott). Tretje mesto je zasedel Italijan Simone Consonni(Cofidis). Primož Roglič in Tadej Pogačarsta brez težav zadržala prvi mesti v skupni razvrstitvi. Kolesarja Jumbo-Visme in UAE Team Emirates tako tudi po 14. od 21. etap loči 44 sekund, tretje mesto pa zaseda Kolumbijec Egan Bernal(Ineos Grenadiers), ki je celo poskušal napasti na krajšem vzponu v Lyonu ob koncu etape. Lanski zmagovalec zaostaja 59 sekund za 30-letnim nekdanjim smučarskim skakalcem.

Favorizirani kolesarji, med njimi tudi Roglič, so pred etapo v izjavah pričakovali, da bo 14. etapo zaznamoval pobeg manjše skupine, ki jo bo glavnina lahko nadzorovala ali pa ji dopustila etapno zmago. Drugačne načrte pa sta imeli predvsem dve moštvi, Bora-Hansgrohe si je želela zaplesti boj za zeleno majico najboljšega sprinterja, poljski CCC pa je z olimpijskim prvakom Belgijcem Gregom van Avermaetomin Matteom Trentinomželel pridi do etapne zmage.

Sprinterji, ki se bolje znajdejo navkreber, so na prvem vzponu druge kategorije izkoristili težave nekaterih drugih sprinterjev, med njimi tudi nosilca zelene majice, Irca Sama Bennetta(Deceuninck-Quick-step), ter si nabrali minuto prednosti. Avstralec Caleb Ewan(Lotto Soudal) je zaostal še nekaj minut več. Nato je na razgibanem terenu potekal boj na daljavo med ekipama Bora-Hansgrohe in Deceuninck-Quick-step, slabih 80 kilometrov pred ciljem etape pa so se zasledovalci vdali, Slovak Peter Saganpa se je s tem približal Bennettu v razvrstitvi za zeleno majico. V sprintu pa je nato moral priznati premoč Mezgecu in Consonniju, a kaj ko so vsi trije prepozno pokrili napad Kragha Andersena, ki je slavil še drugo etapno zmago za ekipo Sunweba na letošnjem Touru.

