Bernal v Parizu zgolj še nazdravil zmagi: Spisali smo zgodovino

Mladi zvezdnik ekipe Ineos Egan Bernal je drugi najmlajši skupni zmagovalec francoske pentlje in prvi Kolumbijec, ki mu je to uspelo. Zadnjo etapo, parado šampionov po Elizejskih poljanah, je sicer dobil Avstralec Caleb Ewan in tako slavil tretjo etapno zmago letošnjega Toura.

Bernal: Ne znam opisati, kaj čutim

Bernal si je rumeno majico vodilnega oblekel po petkovi skrajšani etapi in jo v soboto ob podpori ekipe, tudi lanskega prvaka Valižana Gerainta Thomasa, brez večjih težav ubranil. Bernal je najmlajši končni zmagovalec dirke Tour de France po povojnem obdobju in drugi najmlajši v zgodovini dirke, mlajši je bil leta 1909 le Luksemburžan Francois Faber. Dvaindvajsetletnik Bernal je ob tem oblekel tudi belo majico za najboljšega mladega kolesarja.

"Izjemno. Ne vem, kaj reči. Dobil sem Tour de France. Ampak komaj verjamem. Občutki so nori, potreboval bom nekaj dni, da dojamem, kaj sem dosegel. Ko sem prišel čez cilj, sem videl družino. Želel sem vse objeti. Ne znam opisati, kaj čutim, zgolj srečo. To je prva kolumbijska zmaga na Touru. Veliko mojih rojakov je že poskušalo. Spisali smo zgodovino. Res velik dosežek. Vedel sem, da si to zaslužimo. Uresničil sem svoje sanje. Želim si iti domov, dolgo že nisem bil doma. Želim čas, da premislim, kaj sem dosegel, nato bom razmišljal o novih izzivih," so bile prve besede Bernala.

Kruijswijk razveselil ekipo Primoža Rogliča

Kolumbijec je sicer svojo kolesarko pot začel kot gorski kolesar v olimpijskem krosu. Leta 2014 je bil srebrn na svetovnem mladinskem prvenstvu, resneje pa se je na cesti preizkusil v sezoni 2016, takrat kot član italijanskega moštva Androni Giocattoli, že v prvi sezoni je med drugim dosegel skupno četrto mesto na dirki po Sloveniji ter belo majico najboljšega mladega kolesarja. Leta 2018 je prestopil v Sky, ki se od letošnjega maja imenuje Ineos.

Bernal je podaljšal vladavino Skya oziroma Ineosa na dirki po Franciji. To je že sedma skupna zmaga na zadnjih osmih izvedbah, vmes je slavje britanske ekipe prekinil le Italijan Vincenzo Nibalileta 2014. Drugo mesto v skupnem seštevku je osvojil lanski zmagovalec Thomas, tretjega pa Nizozemec StevenKruijswijk. Slednji je nizozemski ekipi Jumbo-Visma prikolesaril prve zmagovalne stopničke na Touru in druge v sezoni. Premierne za moštvo na tritedenskih preizkušnjah je letos osvojil Slovenec Primož Roglična dirki po Italiji.

Sagan še večja legenda s sedmo zeleno majico

Pod drugi rekord se je podpisal slovaški zvezdnik Peter Sagan. Zeleno majico najboljšega po točkah je namreč osvojil sedmič v karieri, kar ni uspelo še nikomur. Do letos si je prvo mesto delil z Nemcem Erikom Zablom. Pikčasto majico najboljšega hribolazca je osvojil Francoz Romain Bardet, najboljša ekipa po 21 etapah je španski Movistar. Francoski junak dirke po Franciji je zagotovo Julian Alaphilippe, ki je rumeno majico nosil 14 dni, izgubil pa jo je šele v petek v Alpah. Razglasili so ga za najbolj borbenega kolesarja letošnjega Toura, 21 etap je končal na končnem petem mestu.

Dirko sta uspešno končala oba Slovenca, Jan Tratnikin Matej Mohorič, oba člana Bahrain-Meride. Pod najboljšo etapno uvrstitev se je v deveti etapi podpisal Tratnik, ko je bil po begu tretji. Idrijčan je nase opozoril tudi v nedeljo, ko se je podal v beg in pred glavnino vztrajal najdlje od četverice. Na koncu je bil v zadnjem dejanju Toura prvi Slovenec na cilju Mohorič na 92. mestu, Tratnik je bil 152. Skupno je bil Tratnik 93., Mohorič 119.

Izidi dirke po Franciji, 21. etapa:

1. Caleb Ewan (Avs/Lotto Soudal) 3:04:08

2. Dylan Groenewegen (Niz/Jumbo-Visma)

3. Niccolo Bonifazio (Ita/Total Direct Energie)

4. Maximiliano Richeze (Arg/Deceuninck-QuickStep)

5. Edvald Boasson Hagen (Nor/Dimension Data)

6. Andre Greipel (Nem/Arkea Samsic)

7. Matteo Trentin (Ita/Mitchelton-Scott)

8. Jasper Stuyven (Bel/Trek-Segafredo)

9. Nikias Arndt (Nem/Sunweb)

10. Peter Sagan (Slk/Bora-Hansgrohe)

...

92. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) vsi isti čas

154. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Merida) + 3:00

- končni vrstni red:

1. Egan Bernal (Kol/Ineos) 82:57:00

2. Geraint Thomas (VBr/Ineos) + 1:11

3. Steven Kruijswijk (Niz/Jumbo-Visma) 1:31

4. Emanuel Buchmann (Nem/Bora-Hansgrohe) 1:56

5. Julian Alaphilippe (Fra/Deceuninck-QuickStep) 3:45

6. Mikel Landa (Špa/Movistar) 4:23

7. Rigoberto Uran (Kol/EF Education First) 5:15

8. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 5:30

9. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 6:12

10. Warren Barguil (Fra/Arkea Samsic) 7:32

...

93. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Merida) 3:00:37

119. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) 3:33:43