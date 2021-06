Okrvavljeni Roglič po grdem padcu izgubil več kot minuto, Pogačar zaostal 26 sekund

Primož Roglič je padel 10 kilometrov pred ciljem, ko ga je povsem na levi strani ceste vrglo s kolesa. Po padcu se je hitro postavil na noge, a je vidno pretresen potreboval še kaj nekaj sekund, da je prišel k sebi. Na pomoč so mu priskočili sotekmovalci, svoje kolo mu je do cilja predal Sepp Kuss, a žal se Kisovčanu kljub velikim naporom ni uspelo vrniti med najboljše. Na 92. mestu je v cilj pripeljal minuto in 21 sekund za zmagovalcem.

Kmalu zatem je glavnino pretresel še en množičen padec, zaradi katerega je stik s prvouvrščenimi izgubil še Tadej Pogačar. Lanski zmagovalec je vse do konca pritiskal, a tudi njemu se ni uspelo vrniti na čelo. Zaostal je 26 sekund. Trenutno je šesti, za vodilnim Mathieujem van der Poelom zaostaja za 39 sekund, Roglič pa na 20. mestu za minuto in 35 sekund.

"Niti sam ne vem, kaj se je dogajalo. Tu so ozke in luknjaste ceste. Res je bilo kaotično. Pred menoj je padel sotekmovalec Formolo, jaz pa sem se ujel na nogo. Bilo je grozno, kot na vojnem polju. Poskušal sem priti nazaj, a ni uspelo," je za TV Slovenija v cilju razlagal Pogačar.

V zadnjih metrih, ko se se za zmago udarili sprinterji, sta "zapela" še Caleb Ewan in Peter Sagan, tako da je do zmage brez težav pripeljal van der Poelov moštveni kolega Tim Melens. Od favoritov za končno zmago je v času zmagovalca pripeljal le Ineosov Richard Carapaz.