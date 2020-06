Tour tudi letos z navijači

Christian Prudhomme je v pogovoru za španski časnik dejal, da bodo za gledalce obstajale določene omejitve. "Morda letos res ni najboljše leto za zbiranje avtogramov. Navijači bodo lahko obiskali Tour, a bodo razporejeni tako, da bodo oddaljeni od tekmovalcev,"je dejal direktor Toura. Pričakuje, da bodo protokole za obisk gledalcev urejali ves julij in tudi v začetku avgusta.

Dodal je, da bodo na vzpone predvidoma spuščali le gledalce na kolesih, pohodnike in tiste, ki bodo uporabljali sredstva javnega prevoza organizatorja, medtem ko bo vožnja z avtomobili in avtodomi zelo omejena.

Obenem dodaja, da na odru za zmagovalce ne bo več poljubljanja in objemanja, v veljavi pa bodo strogi zaščitni ukrepi."Ponavljam, položaj se spreminja iz dneva v dan, tako da bomo proti začetku Toura vedeli bolj natančno, kaj in kako omejiti," je na to temo dejal Prudhomme.