Dirka po Franciji tudi z navijaškim pridihom: 'To bo edinstven Tour'

"To bo drugačen in, upam, edinstven Tour,"napoveduje Christian Prudhomme, ki je zadovoljen, da so francoske oblasti vendarle nekoliko sprostile ukrepe proti širitvi novega koronavirusa ter bodo dovolile ogled dirke tudi gledalcem.

"Javnost bo imela dostop na Tour de France, vendar bodo na startu in na cilju območja, kjer bodo presejali navzoče in merili, da njihovo skupno število ne bo preseglo zgornje meje 5000 ljudi. Število gledalcev bo odvisno od epidemioloških razmer in se bo lahko spreminjalo,"je dejal.

Zdravstvene usmeritve so pripravili v povezavi z oblastmi, s sistemom mobilnih mehurčkov ter večkratnim testiranjem udeležencev in članov ekip, lahko si tudi zavrnil testiranje, ampak to je samodejno pomenilo izgubo akreditacije, je dejal.

Nošenje mask 'odvisno tudi od lokalnih oblasti'

"Pravila za gledalce so standardna pravila, ki veljajo za epidemijo, torej prepoved stikov s tekmovalci, higiena rok, razkužilni geli za roke. Obvezne maske na startu in cilju. Zdrav razum pravi, da so maske obvezne na celotni trasi na Touru, vendar je to odvisno tudi od lokalnih oblasti," je še dejal.

"Glede na to, kar sem lahko videl, so dirkači do smrti lačni tekmovanj. Imajo željo po tekmovanju, veliko željo, da bi se primerjali z drugimi, potrebo po tem, da tekmujejo in se pokažejo," je dejal direktor dirke.

Dirka po Franciji se bo v soboto in nedeljo začela z dvema etapama v okolici Nice. Prva bo ravninska, na drugi pa se bodo za visoka mesta prvič udarili vsi favoriti. Na Touru bo zelo močna slovenska udeležba. V dresu UAE Team Emirates bosta kolesarila Tadej Pogačarin Jan Polanc, nastopili bodo še Primož Roglič(Jumbo-Visma), Luka Mezgec(Mitchelton-Scott) in Matej Mohorič(Bahrain-McLaren).