Dombrowski do uspeha kariere, rožnata majica De Marchiju

"Moram priznati, da je bil glavni cilj danes rožnata majica in ne etapna zmaga. O tem sem začel razmišljati pred dvema dnevoma, a nisem povedal nikomur. Čakal sem na pravi moment. Vedel sem, da bo priti v beg zelo zahtevno, a mi je uspelo, na koncu pa je bilo potrebno tudi nekaj sreče. Brez besed sem," je bil po drugem mestu in prevzemu skupnega vodstva presrečen De Marchi. Dodal je, da je rožnata majica del otroških sanj vsakega italijanskega kolesarja.

De Marchi je na koncu zaostal za 13 sekund, tretji pa je bil še en Italijan, in sicer Filippo Fiorelli z zaostankom 27 sekund. Še dve več sta zaostala Belgijec Louis Vervaeke in slovenski adut Jan Tratnik .

Dolga sta sicer v ospredju kolesarila Estonec Rein Taaramäe in Danec Christopher Juul-Jensen , ki sta bila po napadu Alessandra De Marchija ujeta na zadnjem vzponu. 34-letnemu Italijanu je uspel slediti le Američan Joe Dombrowski , ki je imel v zadnjih kilometrih klanca največ moči. Privozil si je nekaj sekund prednosti, ki jih v ravninskem zaključku ni več izpustil iz rok, in tako prišel do svoje prve zmage na tritedenskih dirkah.

Ganna odpadel prvi, zaostali tudi Yates, Bardet in Evenepoel

Pričakovati je bilo, da bomo po četrti etapi dobili novega nosilca rožnate majice. Filippo Ganna jo je sicer dolgo branil, v drugem delu trase, ko so morali kolesarji opraviti z dvema vzponoma tretje in enim druge kategorije, pa je domači mojster za vožnjo na čas popustil in ni uspel slediti glavnini, v kateri je ritem dolgo narekoval tudiMatej Mohorič (Bahrain Victorious) za Mikela Lando.

Španski pretendent za zmago v skupnem seštevku je konkurente napadel 2,8 km pred ciljem in si hitro privozil nekaj metrov prednosti. Še pred tem se je na zadnjem vzponu v boj za sekunde podal domačin Giulio Ciccone (Trek-Segafredo). Omenjena sta 2 km do cilja združila moči, a so se jima uspela pridružiti še Egan Bernal, Hugh Carthy in Aleksandr Vlasov.

Omenjena peterica je v primerjavi z ostalimi najboljšimi pridobila 11 sekund, za kolikor so zaostaliSimon Yates (Bike Exchange), Romain Bardet (Team DSM) in Remco Evenepeol(Deceuninck-QuickStep).