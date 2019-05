Roglič se ne da: po okvari kolesa in padcu zadržal drugo mesto

Kmalu po začetku 15. etape v Ivrei sta napadla domača kolesarja Mattia Cattaneo (Androni Giacattoli) in Dario Cataldo (Astana), ki sta med vožnjo skozi prostrana polja Lombardije že za skoraj 16 minut pobegnila pelotonu, kjer je bil ob nosilcu rožnate majice Richardu Carapazu(Astana) tudi njegov prvi zasledovalec Primož Roglič(Jumbo-Visma). 140 kilometrov pred ciljem je začel kolesarje močiti tudi dež. Prednost Cattanea in Catalda je med vožnjo ob jezeru Como začela upadati, medtem ko sta se bližala prvim konkretnejšim vzponom do Madonne del Ghisallo.

Roglič je bil s svojo ekipo na čelu pelotona, seveda v družbi Bahrain–Meride in Mitchelton-Scotta, malce zadaj so bili kolesarji Movistarja s sobotnim junakom Carapazom. Špansko moštvo, ki ima svojega aduta tudi v Mikelu Landi, se je nato 63 km pred ciljem prebilo v ospredje, hitro je sledil še odgovor Vincenza Nibalijain kolegov Bahrain–Meride, ki so z agresivnim pristopom poskusili pritisniti na Rogliča, ki mu je ob zaostanku Sepa Kussa v podporo ostal zgolj Antwan Tolhoek. V vodstvu je Cattaneo ujel Catalda pred vrhom vzpona, tako da sta rojaka spust začela izenačena.

Yates napadel in ostal spredaj

Ob dobrih sedmih minutah zaostanka za vodilnima je moštveni kolega Kuss le uspel ujeti Rogliča in mu predati energijski gel, a je slovenski as zaradi manevra izgubil precej časa in moči, ko je bilo do konca etape še 56 kilometrov. Z rahlo prednostjo pred skupino je vodilna najresneje lovil Belgijec Jan Bakelants (Sunweb). Slabih 50 kilometrov pred koncem je na drugem vzponu z napadom poskusil Simon Yates(Mitchelton–Scott), ki mu je odgovoril Landa, priključek sta ohranila Carapaz in Nibali, medtem ko je Roglič z Miguelom Angelom Lopezom(Astana) ostal zadaj. V skupini z nosilcem rožnate majice se je vozil tudi njen donedavni lastnik Jan Polanc (UAE Emirates), pred etapo sedmi v skupnem seštevku.

Ko je Yates čez nekaj minut napadel še drugič, mu ni sledil nihče več, Roglič pa je bil na čelu skupine, ki je poskušala nadoknaditi zaostanek. Cattaneo je v ospredju prvi zapeljal prek Sormana pred Cataldom, medtem ko Yates kljub naporom ni preveč znižal zaostanka. Do začetka spusta so ga s pomočjo Nibalijevega moštvenega kolega Damiana Carusa favoriti ujeli, medtem ko je zaostanek za vodilnima znašal 4:15 minute. Cattaneo bi pred enim od ostrih ovinkov kmalu zdrsnil s ceste, odneslo mu je zadnje kolo, a se je uspel rešiti.

Roglič pred zaključnim vzponom zamenjal kolo, nato sledil še padec

V še večjih težavah se je 19 kilometrov pred koncem znašel Roglič, ki je nenadoma močno zaostal zaradi težav s kolesom. Zasavec je svoje kolo nemudoma zamenjal z enim od moštvenih kolegov, kar pa pred odločilnim zadnjim vzponom proti Civigliu ni bila najboljša napoved. Do konca etape je bilo le še 10,5 km in sledil je nov napad Yatesa, ob približevanju spusta pa sta Carapaz in Landa ob Nibaliju ohranjala najboljši položaj. "Morski pes iz Messine" je začutil svoj trenutek in v nekaj sekundah s Carapazom občutneje pobegnil Rogliču, a je Slovencu vnovič uspel priključek, medtem ko so vsi skupaj zaostanek za vodilnim italijanskim dvojcem zmanjšali na dobro minuto.

Carapaz je začutil priložnost in z Nibalijem močno pritiskal na ubežnika, v ozadju pa se je Rogliču pripetil grd padec ‒ po ostrem ovinku med spustom je končal v ograji in imel srečo, da se ni huje poškodoval. Zasavec je vstal in se podal v srdit lov, medtem ko si je Nibali že nabral lepo prednost pred Carapazom in Hughom Carthyjem(EF Education First), resno je lovil tudi ubežnika Cattanea in Catalda. A italijanski dvojec je vseeno zdržal, veteran Cataldo pa je dobil ciljni šprint za zmago. Roglič je v cilju za zmagovalcem etape zaostal za 51 sekund, za nosilcem rožnate majice Carapazom in Nibalijem pa za 40 sekund. Ekvadorec je tako občutno povečal svoj naskok, ki je še v soboto znašal vsega sedem sekund, medtem ko je zdaj tesneje za petami Rogliču tudi jezični Sicilijanec.

Več sledi!