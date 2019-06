Globoko v Dolomitih zadnja priložnost za Rogliča

Dvajseta etapa bo peklenska, saj kolesarje čaka kar pet vzponov, med katerimi bodo dobili nekaj "počitka" na ravninskih delih. Z začetkom v Feltru se prvi vzpon začne pri Arsieju do Cima Campo (18 km), nato pa sledi spust do Castela Tesina in Scurelle. Do prelaza Manghen nato sledi nov vzpon, če štejemo še nekaj ravninskih delov kar 24-kilometrsko garanje in 2000-metrska višinska razlika. Po novem spustu mimo Predazza vse do prelaza Rolle sledi nov 20-kilometrski vzpon do zaključnega pri Croce d’Aune-Monte Avena.

Zadnji del sestavljata kar dva zaporedna vzpona, skupaj dolga okoli 20 km. Zadnjih šest kilometrov do Croce d’Aune se naklon ne spusti pod deset odstotkov, na trenutke naraste tudi do 16 odstotkov. Po kratkem spustu je zaključek etape spet oster vzpon v zadnjih sedmih kilometrih do nekaj ostrih ovinkov in ciljne ravnine.

20. "kraljevska" etapa letošnje kolesarske dirke Giro d'Italia: