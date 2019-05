Presenečenje na Giru: Carapaz ušel Rogliču in oblekel rožnato majico

Z rožnato majico na hrbtu je moral Jan Polanc (UAE Emirates) že takoj na začetku 14. etape odgovoriti na silovit napad Britanca Simona Yatesa (Mitchelton–Scott). Kolesar iz okolice Manchestra je za seboj potegnil tudi prvo slovensko žezlo na letošnji dirki Primoža Rogliča (Jumbo-Visma), ki se je skupaj z ostalimi favoriti in Polancem hitro "prilepil" na Otočanovo zadnje kolo. Roglič je do okoli 100 km pred ciljem kolesaril sam, nato pa je le dočakal nekaj pomoči moštvenih kolegov, ki so se postavili na čelo pelotona in narekovali ritem, ob tem pa držali dobri dve minuti zaostanka za ubežniki.

Z začetkom najtežjih vzponov v zaključku etape je začela prednost ubežnikov upadati in Polancu, ki je "virtualno" izgubil že vso prednost v skupnem seštevku, se je uspelo prebiti nazaj na vrh in se mu je tako nasmihala že druga uspešna obramba cenjene rožnate majice. 33,5 kilometra pred koncem etape pa se je za napad odločil Vincenzo Nibali (Bahrain–Merida), ki pa mu je po nekaj težkih besedah Roglič odgovoril z enako mero in mu ostal tesno za petami skupaj z Mikelom Lando, Richardom Carapazom(oba Movistar) in Miguelom Angelom Lopezom (Astana), medtem ko je Yates zaostal.

Roglič nadziral Nibalija in ostale tekmece

In ravno takrat, ko se je Britanec približal skupini favoritov, je 30 km pred koncem udaril Lopez. Le kakšen kilometer pozneje je že drugič poskusil tudi Nibali, a je Roglič uspešno odgovoril tako izzivu Kolumbijca kot tudi jezičnega Sicilijanca. A nato je vse presenetil Ekvadorec Carapaz, ki je hitro občutno ušel, v lov za njim pa sta se morala podati Roglič in Nibali. Carapaz je imel 25 km pred koncem etape že pol minute prednosti pred zasledovalci in prvi začel dolg spust, pred Rogličem je bil po novem napadu tudi Nibali, a mu je Zasavec pri spuščanju s San Carla dihal za ovratnik.

Vse skupaj sta še naprej trmasto spremljala Rafal Majka(Bora–Hansgrohe) in tudi Yates, ki se je še nekaj deset kilometrov nazaj zdel že povsem odpisan. Polanc je zaostal že za več kot šest minut za najhitrejšimi in vse bolj je postajalo jasno, da bo moral po koncu etape sleči rožnato majico, ki jo je "virtualno" v rokah spet držal Roglič. Slovenski as je bil na prvem mestu že v uvodnih etapah letošnje preizkušnje, Nibali pa je v zadnjih kilometrih že izgubil vso voljo do še kakšnega poskusa pobega, medtem ko je na najbolj blagem vzponu te etape Carapaz prodiral proti že svoji drugi etapni zmagi.

Carapaz nagrajen za epski vzpon

Z izjemnim zaključkom je bil Ekvadorec celo blizu prevzema vodstva v skupnem seštevku. Na koncu mu je to res uspelo, saj je etapo dobil z 1:32 minute prednosti pred Yatesom in 1:54 prednosti pred osmim Rogličem ter Nibalijem, ki je v cilj sicer pripeljal kot tretji. Skozi cilj so z enakim zaostankom kot Slovenec in Italijan pripeljali Poljak Majka, Španec Mikel Landa (Movistar), Kolumbijec Lopez ter Rus Pavel Sivakov (INEOS).

Nibali je za tretje mesto prav tako dobil bonifikacijske sekunde in zaostanek za Rogličem nekoliko zmanjšal. Polanc je etapo sklenil na 28., Grega Bole(Bahrain-Merida) pa z dobrimi 29 minutami zaostanka na 98. mestu. Carapaz ima pred nadaljevanjem dirke sedem sekund naskoka pred Zasavcem in 1:47 pred Nibalijem. Polanc pa je v skupnem seštevku pred nedeljsko preizkušnjo na sedmem mestu s tremi minutami in 29 sekundami zaostanka za Carapazom, ki je postal prvi Ekvadorec v rožnati majici vodilnega na Giru, prikolesaril je do sedme karierne zmage in tretje na italijanski pentlji.

Engels: Dobro je, da smo blizu

"Res smo imeli danes taktiko, ki smo jo izvrstno načrtovali. Vedeli smo, da sva z Mikelom Lando v dobri formi, zato smo iskali le pravi trenutek za napad. Naredil sem vse, kar sem načrtoval. Težko verjamem, da sem v rožnati majici. To so bile sanje, zanje sem garal,"je takoj po koncu etape dejal presrečni Južnoameričan.

Rogličev trener Addy Engelsje po etapi povedal, da so morda naredili napako: "V zadnjem delu finiša so izgubili največ časa. Carapaz je bil res hiter na vzponu. Nekaj časa mu nihče ni mogel niti slediti. Če upoštevam to, da je v rožnati majici in tako močan, sem malo v dvomih. Dobro je, da smo blizu in da nimamo majice, ker bomo na ta način prihranili nekaj energije in stresa, toda prišel bo dan, ko jo bomo morali vzeti."

Nedeljska etapa med Ivreo in Comom bo dolga 232 kilometrov, najtežji del bo zaključni, ko se bodo drug za drugim zvrstili trije vzponi, najprej dva druge kategorije in zatem še en tretje, po njem pa spust do ciljne črte.