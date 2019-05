Roglič po grdem padcu predal rožnato majico domačemu junaku

Roglič (levo) je do četrtkove etape kolesaril skorajda brezhibno in zanesljivo držal rožnato majico v svojih rokah.

V šesti etapi od Cassina do San Giovannija Rotonda je 208 km pred ciljem prišlo do množičnega paca, v katerega je bil vpleten tudi do četrtka vodilni Primož Roglič(Jumbo-Visma). Skupaj s Poljakom Rafalom Majko (Bora-Hansgrohe) in še nekaterimi se mu ni uspelo izogniti nesreči, saj se je zgodila na delu ceste, kjer je bil na obeh straneh betonski zid. Roglič se je očitno zgolj s površinskimi poškodbami desne stegenske mišice hitro pobral in nadaljeval dirko s strganim dresom, okrvavljen del telesa pa so mu pomagali sanirati kolegi iz ekipe, ki se je podala v lov za ubežniki.