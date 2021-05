Caruso do zmage na zadnji gorski etapi, Bernal zdržal napade

Damiano Caruso je v etapi, ki je potekala od Verbanie do vrha na Alpe Motti, v cilju ugnal dva Kolumbijca, Egana Bernalain Daniela Martineza (INEOS Grenadiers). V rožnati majici je še naprej zanesljivo Bernal, ki mora preživeti le še nedeljski kronometer za drugo zmago na velikih tritedenskih preizkušnjah. Bernal ima v skupnem seštevku 1:59 minute naskoka pred Carusom in 3:23 pred Britancem Simonom Yatesom(BikeExchange). Slednji je v etapi končal na šestem mestu. Edini preostali slovenski predstavnik Jan Tratnikje do vrha San Bernardina pazil na kapetana Carusa, nato pa popustil in končal eni od skupin v ozadju. Nova priložnost za vidno uvrstitev bo zanj v nedeljo v vožnji na čas.

V predzadnji etapi Gira je karavana obiskala Švico in se že takoj povzpela na 23 km dolg prelaz San Bernardino (6,3-odstotni naklon). Etapnega zmagovalca je odločil predvsem spust po dolgem vzponu, ko sta se odlepila Caruso in Francoz Romain Bardets pomočnikoma. Nato so nekaj časa sodelovali tudi z ubežno skupino, na predzadnjem vzponu na prelaz Splügen (8,9 km/7,3 %) pa so si privozili okoli 40 sekund naskoka pred rožnato majico.

Na zadnjem vzponu na Alpe Motta (7,3 km/7,6 %) sta Caruso in Bardet ostala brez pomočnikov in počasi izgubljala prednost, potem ko je v ozadju narekovanje ritma prevzel Martinez. Francoz je popustil dva km pred ciljem, Caruso pa je nadaljeval sam do največjega uspeha v karieri. Pred tem je večinoma kot vrhunski pomočnik za druge kapetane dobil le dve dirki nižjega profesionalnega ranga. V cilj je Bernal pripeljal 24 sekund za Italijanom, Martinez je zaostal 35 sekund. V nedeljo se bo Giro zaključil z vožnjo na čas od Senaga do Milana. Trasa bo dolga 30,3 km, na povsem ravninskem profilu pa bi lahko bile razlike vseeno velike. Ni pa pričakovati spremembe na vrhu, na katerem je trdno Bernal, sicer zmagovalec dirke po Franciji pred dvema letoma.