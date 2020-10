Dowsett ukanil ubežnike, Almeida še naprej v vodstvu

Rožnato majico še naprej drži Portugalec Joao Almeida(Deceuninck-Quick-step), ki ima 43 sekund prednosti pred Špancem Pellom Bilbaom(Bahrain-McLaren) in 48 pred Nizozemcem Wilcom Keldermanom(Sunweb). Osma etapa je bila že pred začetkom označena kot priložnost za ubežnike. Sprinterske ekipe se na edinem vzponu niso spustile v lov za šesterico v ospredju, kar je pomenilo, da so se z več kot desetimi minutami prednosti pomerili med sabo na krajših krogih okoli Viesteja ob Jadranskem morju.

Napadi so si med šesterico sledili več kilometrov, potem pa je 18 kilometrov pred koncem pobegnil Alex Dowsett, sicer odličen kronometrist, v ozadju pa pravega sodelovanja peterica ni pokazala. Dowsett si je priboril dovolj prednosti, da je prednost zadržal tudi na zadnjem kratkem vzponu. S tem pa je dobil prvo etapo na velikih tritedenskih dirkah za svoje moštvo, eno je leta 2013 osvojil tudi za Cofidis.

Dowsett: Te stvari moraš ceniti

"Dobiti takšno preizkušnjo ... Ko postaneš starejši, začneš razmišljati, ali si že doživel zadnjo zmago, ali si zadnjič nastopil na veliki dirki. Začneš se zavedati, da moraš te stvari ceniti. Zato bom danes užival s svojo ekipo in zmago delil z družino," je dejal Dowsett, ki za leto 2021 še nima pogodbe.

"Za mano je res zahtevno, nepredvidljivo leto. Trenutno še vedno skušam najti odgovor, kje bom dirkal prihodnje leto, kako bom nahranil družino in še naprej počel to, kar imam rad,"je za GCNin Eurosportpo drugi etapni zmagi na Giru še dejal 32-letni Britanec, ki je pred etapo prejel veselo novico, da bo prvič postal očka.

Številni grdi padci

V boju za drugo mesto je bil Salvatore Pucciohitrejši od Matthewa Holmesain Joeyja Rosskopfa(CCC Team), ki niso uspeli ujeti zmagovalca osme etape. V boju za vijoličasto majico so se za točke pomerili sprinterji, ki so imeli dovolj moči po edinem daljšem vzponu. Sedmo mesto je osvojil Avstralec Michael Matthews(Sunweb).

V sobotni etapi je prišlo do številnih grdih padcev. Okoli 80 kilometrov pred ciljem je moral zaradi zloma ključnice odstopiti Luksemburžan Ben Gastauer, že tako pa etape niso začeli štirje kolesarji, ki so se poškodovali v petek. S tehničnimi težavami se je na spustu od Mont Sant'Angela ukvarjal tudi Danec Jakob Fuglsang, ki je z moštvenim kolegom nato dolgo lovil glavnino pred zaključkom v Viesteju. Pred osmo etapo je moral nastop odpovedati Britanec Simon Yates, ki je bil pozitiven na okužbo z novim koronavirusom in kaže blage znake covida-19. Vsi člani preostalih ekip bodo testirani tudi v nedeljo in ponedeljek, ko bo na Giru prvi prost dan.

V nedeljo bo pred ponedeljkovim prostim dnem na sporedu zahtevna, razgibana etapa od San Salva do Roccarasa v dolžini 208 kilometrov. Kolesarje čakajo številni vzponi in zahteven zaključek v zadnjih desetih kilometrih z dvema vzponoma, tudi zaključnim do Roccarasa, s povprečno 11-odstotnim naklonom v zadnjem kilometru.

Izidi 8. etape dirke po Italiji:

1. Alex Dowsett (VBr/Israel Start-Up Nation) 4:50:09

2. Salvatore Puccio (Ita/Ineos Grenadiers) + 1:15

3. Matthew Holmes (VBr/Lotto Soudal) isti čas

4. Joey Rosskopf (ZDA/CCC Team)

5. Matthias Brändle (Avt/Israel Start-Up-Nation) 2:10

6. Simone Ravanelli (Ita/Androni Giocattoli-Sidermec) 2:13

7. Michael Matthews (Avs/Sunweb) 13:56

8. Fernando Gaviria (Kol/UAE Team Emirates) isti čas

9. Mikkel Bjerg (Dan/UAE Team Emirates)

10. Andrea Vendrame (Ita/Ag2r La Mondiale)

...

147. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-McLaren) 14:26

161. Domen Novak (Slo/Bahrain-McLaren) 17:16

- skupni vrstni red:

1. Joao Almeida (Por/Deceuninck-Quick-step) 29:52:34

2. Pello Bilbao (Špa/Bahrain-McLaren) + 0:43

3. Wilco Kelderman (Niz/Sunweb) 0:48

4. Harm Vanhoucke (Bel/Lotto Soudal) 0:59

5. Vincenzo Nibali (Ita/Trek-Segafredo) 1:01

6. Domenico Pozzovivo (Ita/NTT Pro Cycling) 1:05

7. Jakob Fuglsang (Dan/Astana) 1:19

8. Steven Kruijswijk (Niz/Jumbo-Visma) 1:21

9. Patrick Konrad (Avt/Bora-Hansgrohe) 1:26

10. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 1:32

...

62. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-McLaren) 28:09

155. Domen Novak (Slo/Bahrain-McLaren) 1:17:33