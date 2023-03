Dirka po Kataloniji: Roglič proti Evenepoelu

Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) sta se na tritedenskih dirkah doslej pomerila enkrat, lani na Vuelti. Tam je bil na koncu uspešnejši Evenepoel, ki je prvič slavil na največjih pentljah. Roglič je lansko špansko preizkušnjo končal predčasno po padcu v 16. etapi. V tistem trenutku je bil drugi v skupnem seštevku in počasi rezal v zaostanek za mladim Belgijcem, potem ko je rasel v formi v tednih po še enem grdem padcu in predčasnem koncu na Touru. Čez mesec in pol si bosta Roglič in Evenepoel na tritedenskih dirkah nasproti stala še na Giru, še pred tem pa ju čaka spopad po katalonskih cestah. Roglič je uvod v sezono načrtoval prav z nastopom po Kataloniji, a se je presenetljivo pojavil že na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, ki se je končala preteklo nedeljo. Tam je zabeležil tri etapne zmage in posledično tudi skupno. Čeprav po zahtevnem pripravljalnem obdobju vselej ni deloval najbolj prepričljivo, je kolesaril pametno, se izogibal težavam in v sprintih dokazal, da ima v svojih nogah, pobritih, dovolj dinamita za kosanje z največjimi tekmeci. Število zmag v karieri je z letošnjimi štirimi tako pomaknil do 69. Lani je denimo slavil pet zmag, od tega tudi v skupnih seštevkih na dirkah Pariz-Nica in kriterija Dauphine.