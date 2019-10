Dirka po Lombardiji Mollemi, Roglič odpadel v zaključku

"Ne morem verjeti, da sem zmagal. Vedel sem, da moram napasti, saj ko so fantje napadali na Civiglio, so bili bolj eksplozivni kot jaz. Ko so se umirili, sem vedel, da moram napasti," je v čustveni prvi izjavi v cilju dejal Bauke Mollema . "Nisem bil eden od favoritov, toda dobro sem se počutil v zadnjem tednu. Čakal sem na svoj trenutek in na srečo je danes prišel," je pristavil Nizozemec v pogovoru za Eurosport.

Mollema je 18 kilometrov pred ciljem v italijanskem Comu napadel na vzponu in si privozil slabo minuto prednosti, Primož Roglič se je odločil za samostojen pobeg slabih 10 kilometrov do cilja, šest kilometrov do cilja pa so Rogliča zasledovalci ujeli, Mollema pa je imel varnih 55 sekund prednosti. A natančno merjenje štiri kilometre do konca je pokazalo, da je med spustom razlika med Nizozemcem in zasledovalci le še 25 sekund. Alejandro Valverde je bil tisti, ki se je pognal v lov za Mollemo, a bil pri tem neuspešen, zmage se je veselil Mollema (Trek-Segafredo). Po skoraj šestih urah vožnje je drugo mesto pripadlo Valverdeju, tretje pa Egonu Bernalu, sedmo mesto pa je osvojil slovenski kolesarski as in zmagovalec letošnje Vuelte Primož Roglič.