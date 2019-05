Kralju Rogliču kraljevska četrta etapa dirke po Romandiji

Tokratna skrajšana etapa se je po 107,6 kilometra končala z vzponom na Torgon, kjer je skozi cilj prvi pridrvel slovenski kolesarski as Primož Roglič . Z etapno zmago, drugo na letošnji preizkušnji svetovne serije, je tako še povečal prednost v skupnem seštevku. Svoje delo je opravil vrhunsko in dobra dva kilometra pred ciljno črto pospešil. Ko je naredil selekcijo, je v sprintu nato še pravočasno pospešil in suvereno slavil nov uspeh pred drugouvrščenim Portugalcem Ruijem Costo in tretjim Valižanom Geraintom Thomasom , zmagovalcem lanske dirke po Franciji.

Kraljevsko etapo so jo organizatorji zaradi slabe vremenske napovedi skrajšali, tako da so se kolesarji iz Lucensa podali šele ob 14.35 uri. Etapo so organizatorji skrajšali za 70 km zaradi nizkim temperatur na prelazu Mosses, na katerega se kolesarji tako niso povzpeli. Prekolesarili so 107 kilometrov, zaključek etape pa je tako kot predvideno predstavljal vzpon na Torgon.

"Napovedane nižje temperature kot tudi močan veter in možnost sneženja v predgorju Alp so botrovali k skrajšanju proge. Temperatura na Mossesu bo 2 stopinji Celzija, a bo občutek mraza minus dve stopinji," so sporočili organizatorji.