Dirka po Sloveniji: kolesarji so povedali svoje, zdaj bodo govorile noge

Pred nami je pet razgibanih in nepredvidljivih etap, ekipe iz celega sveta pa pripravljajo še zadnje malenkosti za jutrišnji začetek dirke. Prvo ime v karavani je zagotovo Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), aktualni zmagovalec Dirke po Franciji in nasploh eden izmed najboljših kolesarjev na svetu. Slovenec svojih ambicij na slovenski pentlji ne skriva: " Za našo ekipo in zame je to pripravljalna Dirka za Francijo, forma je po videnem na treningu v redu. Na dirki Po Sloveniji sem bil vedno blizu odra za zmagovalce, zdaj pa si zagotovo želim zmagati. Bomo videli, kakšne bodo noge ."

Odločitev za nastop v Sloveniji je padla že pred časom, kot je Pogačar sam pojasnil: " Po zadnji dirki sem imel čas za počitek in medijske obveznosti, nato pa smo si ogledali trase Toura in šli na višinske priprave. Kriterij Dauphine je bil v prvem planu, a dirka Po Sloveniji je bila stalno zraven kot dobra možnost. Približno dva meseca nazaj smo se odločili za Slovenijo, saj je bilo tako več časa za zgoraj našteto, prav tako pa mi je tudi v užitek dirkati tukaj ." Enako kot Pogačar, se tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious) veseli domače preizkušnje: " Kot Slovenec sem izredno ponosen, da lahko dirkam pred domačimi navijači. V ekipi imamo tudi nekaj osebja in sponzorjev iz Slovenije, zato smo maksimalno motivirani in osredotočeni na rezultat. Na srečo mi padec na Giru ni pustil posledic, spremenili pa smo prvotni načrt, po katerem bi šli iz Italije direktno v Francijo. Po padcu smo imeli več časa in odločili smo se, da bomo zadnje priprave opravili na dirki Po Sloveniji ." Branilec zmage iz leta 2019 Diego Ulissi (UAE Team Emirates) ima za seboj težko zimo, zdaj pa znova išče pravo tekmovalno formo. Diego je na tiskovni konferenci, kot piše v uradnem sporočilu za javnost, povedal: "Vedno sem vesel, ko pridem v Slovenijo, z njo me povezuje veliko lepih spominov. Zima ni bila najboljša, zato sem najprej vesel, da sploh lahko dirkam, upam pa na močne noge. Na dirko smo prišli z močno ekipo, skupaj smo tukaj slavili že trikrat. Tadej je v vlogi liderja na dirki, vendar bomo videli, kako se bo dirka razvijala in bomo morda taktiko tudi spreminjali ."

Pet etap – Ptuj- Rogaška Slatina, Žalec-Celje, Brežice-Krško, Ajdovščina-Nova Gorica in Ljubljana-Novo mesto – je zelo razgibanih in nič ni odločeno v naprej. Vsem pa je skupno, da bodo preko televizijskega prenosa in medijskega poročanja poslali v svet čudovito razglednico Slovenije. Promocijski in turistični vidik dirke je, kot piše v uradnem sporočilu za javnost, seveda zelo pomemben, zato je sodelovanje organizatorjev iz Kolesarskega kluba Adria Mobil in Slovenske turistične organizacije tako zelo pomembno. Domače navijače, ki jih bo ob trasi zagotovo veliko, seveda najbolj zanima kako se bo dirka razpletla. Matej Mohorič pojasnjuje, da nikomur ne bo lahko: "Tadej je aktualni zmagovalec Dirke po Franciji, ampak zdaj nismo v Franciji. Seveda je prvi favorit in mislim da si zelo želi zmagati, ampak enako velja tudi za 150 drugih kolesarjev. Zagotovo se bomo potrudili, da mu pot do zmage otežimo. Dirka je odprta." Oba slovenska asa napovedujeta zanimivo in napeto dogajanje, trasa z veliko kratkimi in zahtevnimi vzponi pa je kot ustvarjena za vse mogoče scenarije. Navijači bodo dodali svoje in skupaj s tekmovalci spremenili dirko v spektakel. Ob tem seveda še poziv vsem, da naj upoštevajo navodila policije in redarjev, prav tako pa skrbijo za zadostno medsebojno razdaljo in upoštevanje ostalih protikoronskih ukrepov.