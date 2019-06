Slovenci pred domačo dirko: Ni Giro, ni Vuelta in tudi Tour ni, je pa motiv enako visok

26. kolesarska dirka po Sloveniji bo dobila novega končnega zmagovalca. Lanskega šampiona Primoža Rogliča na slovenskih cestah v prihodnjih ne bo. "Pentlja" bo v naslednjih dneh znova gostila številna zanimiva imena. Na samem startu se bo zvrstilo skupno 129 kolesarjev iz 19 ekip, od tega pet ekip svetovne serije UCI World Tour. Dirka bo trajala skupno pet dni, po prevoženih 808 kilometrih bo njen zaključek že tradicionalno v Novem mestu.

Tadej Pogačar je slavil na dirki po Kaliforniji. Je tudi prvi kandidat na zmago v Sloveniji. FOTO: AP

Na startu v Ljubljani zagotovo ne bo treh najboljših z lanske dirke Primoža Rogliča, Kolumbijca Rigoberta Urana in Mateja Mohoriča, vseeno pa bo na eni od zadnjih dirk pred julijsko dirko po Franciji mnogo zanimivih kolesarjev lovilo pravo pripravljenost. Sprintersko slavo bodo na slovenskih cestah iskali nekdanji svetovni prvak Britanec Mark Cavendish, najboljši sprinter letošnje dirke po Italiji Nemec Pascal Ackermann, nemški adut slovensko obarvane Bahrain-Meride Phil Bauhaus, lanski zmagovalec prve etape Italijan Simone Consonni...

Letos bodo kolesarji na tretji etapi tudi presegli mejo 20.000 prevoženih kilometrov na vseh izvedbah slovenske pentlje do zdaj, hrvaški veteran Adrie Mobila Radoslav Rogina pa bo na dirki tekmoval kar 20. v karieri.

Od Slovencev bosta etapne uspehe v sprintih iskala še Luka Mezgec, leta 2017 zmagovalec sprinta v Ljubljani, ter Marko Kump, prvi adut novomeške Adrie Mobila, ki je letos znova našel zmagovalne občutke. Verjetno mu bo najbolj pisana na kožo zadnja, nedeljska etapa, ki se bo končala v središču Novega mesta, kjer je v preteklosti že zmagoval. Skupno zmago bosta lovila Tadej Pogačar, ki mu bo pomagal drugi slovenski junak Gira Jan Polanc, in KolumbijecEsteban Chaves, v preteklosti že drugi na dirki po Italiji in tretji z dirke po Španiji ter letos zmagovalec eno od etap Gira. "Letos ni cilja na vzponu. Zdi se mi, da bo tesna borba za generalno razvrstitev. Treba bo paziti na vsak meter, na vsako sekundo. Kolesarji bomo delali dirko. Na koncu lahko zgleda etapa lahko, pa jo naredimo težko. Imamo dobro ekipo, imamo možnosti za generalno zmago," je dejal Polanc. V ospredju je pričakovati tudi tri etapne zmagovalce letošnje italijanske dirke Damiana Cimaja, Cesareja Benedettijain Fausta Masnade, ki pa se bržčas za najvišja mesta ne bodo borili. Sodeč po formi v tej sezoni pa bo najresnejši kandidat za skupno zmago Pogačar, na zadnjih dveh dirkah Po Sloveniji najboljši mladi kolesar, letos pa že končni zmagovalec dirke po Algarveju in Kaliforniji.





Jan Polanc FOTO: Damjan Žibert

Polanc je po Giru večkrat poudaril, da verjame v zmago mladega klubskega kolega. Mladenič s Klanca pri Komendi si tudi sam želi biti pred domačimi gledalci v vrhunski formi in narediti nov korak v vzpenjajoči karieri. Dirka po Sloveniji bo prvič v zgodovini kategorizirana z oznako HC (hors class), kar jo uvršča tik pod dirke svetovne serije. Začela se bo v sredo v Ljubljani, končala pa v nedeljo v Novem mestu. V petih dneh bodo kolesarji premagali 808,5 kilometra. Na 25 dirkah po Sloveniji so tuji kolesarji zbrali 13 zmag, slovenski eno manj. Domači tekmovalci imajo skupaj 51. etapnih zmag. Roglič je lani postal šele tretji kolesar v zgodovini dirke z dvema končnima uspehoma, pred njim je to uspelo le še Juretu Golčerju in Mitji Mahoriču. Med posebej zanimivi ekipami, ki bodo nastopile na zeleni pentlji, je ameriška ekipa Novo Nordisk, v kateri so kolesarji diabetiki. Sladkorni bolniki so tudi nekateri člani osebja. Ekipa je bila ustanovljena z namenom izobraževanja o tej bolezni ter navdihovanja ljudi, ki se z njo borijo in se želi udejstvovati s športom.



Mezgec ima svojo računico



Luka Mezgec FOTO: Damjan Žibert

Slovenski kolesarji bodo lovili 12. skupno zmago. Zadnji zmagovalec je Primož Roglič, ki je konkurenco ugnal lani, za letošnjo dirko pa se njegova ekipa ni odločila.