Vuelta: Sepp Kuss junak 15. etape, Roglič suvereno ubranil rdečo majico

V etapi, ki je postregla s kar štirimi vzponi prve kategorije, se je hitro izoblikovala skupina ubežnikov. Glavnina, v kateri sta bila tako Primož Roglič kot Tadej Pogačar, je vodilne vseskozi držala na okoli štirih minutah prednosti, kar je napovedovalo odločitev na zadnjem vzponu. Poslednje dejanje 15. etape je kot vodilni začel Sergio Samitier. Španca je v prvih kilometrih vzpona ujel Rogličev moštveni kolega Sepp Kuss, ki se je šest kilometrov in pol pred ciljem tudi otresel 24-letnega domačina. V ozadju se je boj za sekunde razplamtel v glavnini. Kot prvi je napadel Alejandro Valverde, svetovnemu prvaku pa je uspel slediti le vodilni v skupnem seštevku. Tako Roglič kot Valverde sta po nekaj metrih prednosti zavohala kri, saj jim noben od ostalih ni uspel slediti, in sta napadla z vso močjo.



V cilj je prvi prišel prav 24-letni Kuss, za katerega je to največja zmaga v karieri. Roglič in Valverde sta v primerjavi s konkurenti za najvišja mesta v skupnem seštevku pridobila 41 sekund. Tadej Pogačar je na cilj prišel skupaj z Rafalom Majko, Miguelom Angelom Lopezom inIonom Izaguirrejem ter tako ostaja tretji v skupni razvrstitvi. Veliki poraženec nedeljskega dne je Nairo Quintana, ki na zadnjem vzponu ni uspel držati stika s preostalimi vodilnimi in je izgubil dobro minuto in pol.

Kako zahteven bo zadnji vzpon k svetišču Acebo, se je že pred etapo zavedal tudi vodilni Roglič:"Zame bo to prvi vzpon na Santuario del Acebo. Izgleda zelo zahtevno, kar so mi potrdili tisti, ki so z njim v preteklosti že opravili. Bomo videli, kako se bo razpletlo." Kot se je kasneje izkazalo, je bil Zasavec tudi tokrat odličen. Zlomiti ga ni uspel niti aktualni svetovni prvak, ki pri 39 letih kaže izjemno formo. V ponedeljek je na sporedu še ena sila zahtevna etapa z dvema vzponoma prve in enim ekstra kategorije.