Vuelta: 18. etapa Higuiti, Roglič še naprej zanesljivo vodi

22-letni Sergio Higuita je veliki junak 18. etape letošnje izvedbe dirke po Španiji. Kolumbijec je bil edini preživeli iz večje skupine ubežnikov, ki se je formirala v prvem delu etape. Na koncu je v cilj pred najbližjimi zasledovalci prišel s 16 sekundami prednosti. Za njim se je razvrstila skupina s Primož Rogličem, v kateri so bili še Alejandro Valverde, Miguel Angel Lopez in Rafal Majka. Zasavec je na koncu celo dobil ciljni šprint za bonifikacijske sekunde in je tako pred 39-letnim Špancem še nekoliko povečal prednost v skupnem seštevku. Lopez se je na drugi strani znova prebil v vodstvo v seštevku mladih kolesarjev in je tako prehitel Tadeja Pogačarja, ki je nekoliko zaostal na zadnjem vzponu prve kategorije. 20-letni Slovenec je v cilj prišel v skupini z Nairom Quintano, ta pa je iz rok izpustil mesto na stopničkah, do katerega je prišel s sredinim pobegom.