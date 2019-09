Rogličeva rdeča majica pod vprašajem zaradi padca, a se je Zasavec rešil iz težav

Glede na napovedi bi morala biti 19. etapa Vuelte od Avile do Toleda vsaj za favorite zatišje pred zadnjim gorskim spopadom, ki je na sporedu v soboto, a zaradi množičnega padca je bilo tudi tokrat kar nekaj drame. Tako se je 66 kilometrov pred ciljem glavnina zaustavila, saj je bilo kar nekaj kolesarjev vpletenih v nesrečo, ki je peloton praktično razpolovila. Med tistimi, ki so zaostali, sta bila tudi Primož Roglič in Miguel Angel Lopez.

To so izkoristili njuni najbližji zasledovalci, ki so takoj sprožili napad. Naprej sta se odpeljala Nairo Quintanain Alejandro Valverde, v upanju na vrnitev majice za najboljšega mladega kolesarja pa tudi Tadej Pogačar. Roglič je bil primoran zaostanek, ki je takoj narasel na več kot minuto, loviti sam, saj je ostal brez moštvenih kolegov. Nekaj kilometrov po padcu pa so se strasti le umirile, saj so se ubežniki na čelu z izkušenim Valverdejem v slogu fair-playa odločili, da počakajo na rdečo majico.