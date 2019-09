Siloviti vzponi pred Bilbaom niso strli Rogliča, etapna zmaga Gilbertu

Svetovni prvak iz leta 2012 je bil član ubežne skupine, vse pa je opravil z odliko. Napadati je začel na zadnjem vzponu, pospešil je v pravem trenutku in se otresel preostalih ubežnikov. Zvezdnik ekipe Deceuninck-Quickstep je slavil prvo etapno zmago na tritedenskih dirkah po letu 2015 in šesto na Vuelti. Zadnjič je na španski pentlji slavil leta 2013.

Za Gilbertom sta čez cilj prišla Španca Alex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA) in Fernando Barcelo (Euskadi–Murias), ki po sredini baskovski zmagi na enajsti etapi nista uspela ponoviti podviga rojaka Mikela Iturrie pred domačimi navijači. Favoriti so čez cilj prišli skupaj, zaostali so tri minute in dve sekundi. Roglič bo v rdeči majici dirkal še tretji dan po vrsti. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je ostal na petem mestu.

Več sledi!