Silovit začetek Vuelte: Roglič že takoj nadel rdečo majico!

Začetek Vuelte je bil izjemno razburljiv in niti slučajno ni spominjal na pogosto precej "revijalne" uvode v največje svetovne dirke. Kolesarji so se z branilcem naslova Primožem Rogličem na čelu podali na 173 kilometrov dolgo pot po baskovskih cestah od Iruna do Arrateja, po zahtevnem vzponu in ciljnem spustu pa je bil Roglič močnejši od Ekvadorca Richarda Carapaza (Ineos Grenadiers) in Irca Dana Martina (Israel Start-Up Nation) ter tako že prvi dan oblekel rdečo majico vodilnega na Vuelti. Majico, ki jo brani po lanski zmagi.

V zadnjih 50 kilometrih etape je bilo kar nekaj poskusov napadov. Sprva je ubežal Francoz Remi Cavagna (Deceuninck–Quick-Step), takoj so se mu pridružili rojak Quentin Jauregui(AG2R La Mondiale), Nemec Jasha Sütterlin in Nizozemec Cees Bol(oba Sunweb). Glavnina, v kateri je ritem narekovalo tudi Rogličevo moštvo, je zadnjega kolesarja v ospredju ujela 25 kilometrov pred ciljem, sledil pa je zahteven zaključek z dvema klancema. Po tem, ko je bil začetek etape v znamenju ekipe Movistar, so se v ospredje postavili pri moštvu Ineos Grenadiers s povratnikom na veliko sceno, dvakratnim zmagovalcem Vuelte in štirikratnim zmagovalcem Toura Britancem Christopherjem Froomom, ki pa je imel precej težav z držanjem tempa moštvenih kolegov. Ti so s silovitim tempom pripravljali teren za svojega ekvadorskega zvezdnika Richarda Carapaza.

Neulovljiv na spustu

Že na prvem vzponu na Alto de Elgetu je tako prišlo do selekcije, poleg Rogliča pa se je dobro držal tudi Matej Mohorič (Bahrain McLaren) pred zadnjimi petimi kilometri vzpona s povprečnim naklonom 8,5 odstotka. Na Arrate nad Eibarjem v Baskiji, kjer je leta 2018 do skupne zmage na dirki po Baskiji prišel prav Roglič, se je nadaljevala simultanka Ineos Grenadiers, ki so povsem zredčili glavnino, odpadel pa je tudi Mohorič. Okoli 20 kolesarjev je preživelo narekovanje tempa Ineos Grenadiers, ves čas pa je sveže deloval 30-letni Kisovčan, ki je hranil moči v ozadju skupine. Nato je napadel njegov moštveni kolega Sepp Kuss, ki je pogledoval nazaj, da bi uzrl Rogliča, ki se je počasi bližal maloštevilni vodilni skupini. Američan, ki ima tudi nekaj slovenske krvi, je skupino še dodatno razredčil, odpadel pa je tudi Tom Dumoulin, ki je Vuelto začel kot sokapetan ob Rogliču.

Prav tako ritmu ni mogel slediti lani drugi na Vuelti, Španec Alejandro Valverde (Movistar), pa nekateri izmed ostalih favoritov, kot so David de la Cruz (UAE Team Emirates), Thibaut Pinot(Groupama-FDJ)in Guillaume Martin (Cofidis). Napadi so si v ospredju še naprej sledili eden za drugim, zaostanki pa so se povečevali. Spet je poskušal Kuss, sledil pa mu je tudi Roglič. Na vrh Arrateja je skupaj prišla osmerica, v ravninskem delu do cilja pa se je zdelo, da bo odločitev prišla v samem zaključku. Toda drugačne načrte je imel Roglič, ki je 900 metrov pred ciljem silovito pospešil, nihče pa ni mogel slediti tempu izjemnega Kisovčana na krajšem spustu do cilja. Z etapno zmago je seveda oblekel tudi majico vodilnega na Vuelti in poskrbel za dvojno slovensko slavje po zmagi Jana Tratnika (Bahrain McLaren) v 16. etapi dirke po Italiji.