Dirka po ZAE potrjena za začetek sezone na najvišji ravni

Za zdaj še ni jasno, kje bo potekala letošnja trasa. Prav tako še ni znano, kakšni bodo protokoli v boju proti novemu koronavirusu, ki ni obšel Združenih arabskih emiratov. Organizatorji so sporočili, da bo več podrobnosti dirke s sedmimi etapami znanih v prihodnjih dneh, so pa dobili zagotovila, da bo tam nastopilo vseh 19 ekip svetovne serije.

Na dosedanjih dveh izdajah te dirke, odkar so po sezoni 2018 združili dirko po Abu Dabiju in Dubaju, sta za slovenski presežek poskrbela Primož Rogličleta 2019 s skupno zmago ter Tadej Pogačarz drugim mestom v lanski razvrstitvi. Skupno zmago je slavil Britanec Adam Yates. Lansko preizkušnjo je nato pred zadnjima etapama predčasno prekinilo nekaj okužb z novim koronavirusom, zaradi česar so kolesarji več tednov preživeli v hotelih v karanteni. Med njimi je bil tudi Pogačar, ki je kasneje v sezoni osvojil dirko po Franciji.

Pogačar in Polanc bosta najverjetneje nastopila, kaj pa ostali Slovenci?

Mladi 22-letni kolesar moštva UAE Team Emirates, ki se v teh dneh skupaj z moštvenim kolegom Janom Polancemter preostalimi člani ekipe na sezono pripravlja prav v ZAE, bo na "domačih" tleh bržčas začel sezono 2021, ni pa še znano, kdo od preostalih Slovencev v svetovni seriji se mu bo pridružil na prvi dirki najvišjega ranga.

Tam jih bo v letu 2021 nastopalo sedem. Roglič je član Jumbo-Visme, Luka Mezgecbo dirkal za Team Bikeexchange (nekdanji Mitchelton-Scott), Matej Mohorič, Domen Novakin Jan Tratnikpa so člani Bahrain Victorious (nekdanji Bahrain McLaren). Sezona svetovne serije se je v prejšnjih letih začenjala z dirko Down Under v Avstraliji, ki pa so jo zaradi epidemije letos odpovedali.