Dirka v Barceloni v znamenju McLarna, za dramo poskrbel Verstappen

Aktualni svetovni prvak Max Verstappen iz moštva Red Bull je bil na koncu veliki osmoljenec dirke v Barceloni. Vse je kazalo na vsaj tretje mesto, a je zaradi težav v končnici, ki jo je po okvari motorja in odstopu Kimija Antonellija (Mercedes) zaznamoval varnostni avtomobil, izgubil dve mesti in bil peti. Na koncu so ga tekmovalni komisarji prestavili celo na 10. mesto, saj so mu v cilju prisodili še 10-sekundni kazenski pribitek.