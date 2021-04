McNulty 'slekel' Rogliča, četrta etapa Izagirreju

Enaintridesetletni Roglič je tako po četrti od šestih etap ostal brez rumene majice, potem ko se je na vrhu zadnjega klanca odlepila manjša skupina. Slednje nato Roglič in Pogačar, kot najboljša v skupnem seštevku pred današnjim dnem, taktično nista več lovila. Nekdanji španski zvezdnik Alberto Contador je bil v neposrednem prenosu na španski televiziji sicer presenečen nad pristopom moštva z vodilnim kolesarjem do današnje etape, saj je imela Jumbo-Visma takoj po koncu vzpona na Erlaitz (3,8 km/10,6 %), okoli 20 km pred ciljem, na voljo tri kolesarje. S tem bi lahko nadzorovali položaj do konca etape, a so se Nizozemci odločili, da Vingegaarda pustijo v ospredje, v ozadju pa sta se v skupini vozila Roglič in še en od pomočnikov, Antwan Tolhoek .

V skupni razvrstitvi je prišlo do številnih sprememb. Za Brandonom McNultyjem je na drugem mestu Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki zaostaja 23 sekund, tretji je Rogličev moštveni kolega, Danec Jonas Vingegaard (+0:28), četrti Pello Bilbao (+0:36), peti pa drugi slovenski as Tadej Pogačar (+0:43). Prvo deseterico loči 1:23 minute. " Nisem ravno pričakoval, da bom v rumeni majici. Bolj smo si želeli etapne zmage. V kolesarstvu se lahko zgodi vse. Upam, da bo jutri bolj enostaven dan, vsaj na papirju bi moral biti. Zadnji dan pa bo sledil ognjemet, zmagal pa bo tisti, ki bo imel več v nogah ," je po dirki organizatorjem dejal 23-letni McNulty. " Pomembno je, da storimo vse, da obdržimo to majico. Če ne uspe meni, je naslednji v vrsti Pogačar. To je res dober položaj za zaključek dirke ," je še taktično brezhibno predstavo moštva ocenil kolesar iz Phoenixa.

Pred zadnjima dvema dnevoma so očitno v nizozemskem moštvu sklenili, da majico vodilnega predajo drugemu moštvu, da bi razbremenili mlado podporno ekipo, ki jo ima ob sebi slovenski as. V zadnji, sobotni etapi bo namreč ob sedmih kategoriziranih klancih težko nadzorovati dirko. To bo v petek in bržčas tudi v soboto morala početi ekipa UAE Team Emirates s Pogačarjem in McNultyjem na čelu. Slednji so z razdeljeno taktiko prišli do skupnega vodstva, saj je Američan kot tretji v etapi oblekel majico vodilnega. Roglič in Pogačar sta v cilj prišla z zaostankom 49 sekund. Osvojila sta 12. oziroma 14. mesto. Vseeno je bil predvsem mlajši Slovenec z etapo zelo zadovoljen. "Skušali smo nekako predvideti, kako se bo odvila etapa. Imeli smo McNultyja, ki je na zadnjem vzponu pokril napad Mikela Lande. To je bila zanj lepa priložnost, v drugem delu vzpona pred spustom pa se je odpeljal v manjši skupini z dobrimi kolesarji," je taktiko moštva razložil Pogačar po etapi.

"Sam sem zgolj nadzoroval pobege v drugi skupini, da bi McNulty prišel do rumene majice. Zelo sem zadovoljen. Lepo je biti v tej ekipi, toliko je dobrih kolesarjev. Za nas je doslej ta dirka zelo uspešna. Videli bomo, kako se bodo odzvali drugi. Mi imamo lepe možnosti. Brandon je v dobri formi in lahko osvoji to dirko," je še za konec organizatorju dejal 22-letnik s Klanca pri Komendi.

V petek bo na sporedu razgibana, a manj zahtevna etapa kot prejšnje dni od Hondarribie do Ondarroe (160,2 km). V soboto bo na vrsti še zadnja, kraljevska etapa od Ondarroe do Arrateja (111,9 km).