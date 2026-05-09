Dirkača 'iz oči v oči', na večernem spektaklu povedel 'prvi izzivalec'

Ajdovščina, 09. 05. 2026 06.49 pred 6 urami 3 min branja 0

Avtor:
M.P.
Mark Škulj

Nekateri so se na progo podali še po svetlem, drugi že v trdi noči. Več kot 100 jih je v petek poskrbelo za večerni spektakel v centru Ajdovščine. Dirkalniki so hrumeli in ob ceste zbrali množice, ki so jih varovalne ograje komaj držale na varnem - tako navdušeno so se stegovali, da bi ugledali svojo izbrano posadko. Na koncu prvega večera 15. Rallyja Vipavska dolina je slavil "prvi izzivalec" osemkratnega državnega prvaka v reliju Mark Škulj. A dirka s superspecialom še daleč ni bila zaključena.

Superspecial velja za enega najbolj atraktivnih brzincev kateregakoli relija, a zdi se, da je v osrčju Vipavske doline še nekoliko bolj poseben. Večerni spektakel po središču mesta namreč vsako leto ob krožni progi zbere na stotine večjih in manjših avtomobilističnih navdušencev, ki zavzeto spremljajo vsak pritisk na plin in vsak zavoj dirkalnikov.

Na prvi dirki sezone - 15. Rally Vipavska dolina - jih je bilo tokrat več kot 100; dirkalnikov namreč. Ti so se na progo že tradicionalno podali v obrnjenem vrstnem redu - najprej zadnje številke in na koncu tiste prve. To je pomenilo, da so se posadke, ki so se s številkami približevale stotici ali jo celo presegle, na progo podale še podnevi, tisti najbolj atraktivni in najhitrejši dirkalniki pa so na vrsto prišli, ko je nad mesto že padla temna noč.

In če so takrat na avtomobilih zasvetili "žarometi", pa so se med gledalci prižgale bakle, ki so še dodatno popestrile dogajanje ob progi.

Naposled je šlo zelo hitro, saj so si dirkači, ki kotirajo najvišje, praktično dihali za ovratnik in drug drugega lovili po hitrostni preizkušnji. "Vrhunec dneva je bil, ko sem na progi ujel Marka Grossija in ga v ovinku s pomočjo ročne zavore prehitel, da sva se v določenem trenutku praktično spogledala skozi šipo," nam je povedal Aleš Zrinski, ki je s sovoznikom Metodom Kurentom nastopil pod startno številko 5, Grossi s sovoznico Taro Berlot pa pod startno številko 3.

Startni številki 1 in 2 sta bili medtem rezervirani za osemkratnega državnega prvaka Roka Turka, sovoznica Blanka Kacin, ter lanskega mladinskega prvaka in državnega podprvaka Marka Škulja, sovoznik Uroš Ocvirk. Naposled je po prvem brzincu slavil prav "prvi izzivalec" Turka, kot je Škulja označil eden od gledalcev relija.

'Upam, da bomo nadaljevali s tem tempom'

A v avtomobilističnem svetu je znano, da lahko na superspecialu dirko izgubiš, ne moreš pa zmagati. Bo torej Škulj uspel ponoviti svoj uspeh in obdržati prednost pred Turkom, ki se po prvem dnevu sicer uvršča na tretje mesto, na drugem pa je italijanska posadka Lorenzo Lenzi in Federico Grilli?

Škulj upa, da bo z enakim tempom nadaljeval tudi v soboto oz. da bosta s sovoznikom še celo povečala prednost pred tekmeci. "Največja konkurenca bo predvsem prvih pet posadk, ki so precej hitre," je dejal. Glede sovoznika, ki letos nadomešča Škuljevo siceršnjo sovoznico Pio Šumer, pa pravi, da sta že sodelovala, zato na tem področju ne napoveduje nobenih težav.

"Superspecial v Ajdovščini je res nekaj posebnega - velika množica ljudi, veliko navdušencev. Užival sem in mislim, da sem predstavil novo vožnjo," je še dejal, za sezono pa si želi le, da jo v ekipi izpeljejo do konca.

Turk je medtem še pred začetkom prve hitrostne preizkušnje ocenil, da so posadke, ki se uvrščajo v sam vrh, tako močne, da bodo razlike med tekmovalci zelo majhne. "Pričakujem, da bo moral vsak, ki bo želel imeti na koncu dirke dober rezultat, od prvega metra prvega brzinca pa vse do zadnjega ovinka dati vse od sebe in biti pozoren na vsako malenkost," je dejal.

Dirkače sicer danes čaka še osem hitrostnih preizkušenj, ki bodo naposled odločile o zmagovalcu prve dirke letošnje sezone.

Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Ali lahko nosečnice jedo hrano z žara?
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Razkrila, zakaj je nosila krvavo obleko
Dnevni horoskop: Strelci bodo nemirni, šarm dvojčkov bo neustavljiv
Romantična krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Mit, ki mu verjame ves internet: ali se res bolj ljubimo, če se hitro razjezimo?
Brez okončin s plesnimi gibi navdihuje milijone ljudi po vsem svetu
Hailey Bieber zjutraj prisega na olivno olje z limono – je napitek smiseln?
Ne ignorirajte kašlja - lahko gre za prvi znak tuberkuloze
Najbolj zdrav kruh, ki ga mnogi obožujejo – je dobro, če ga jeste vsak dan?
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
To dela pri 83? Najbolj gibčna babica mode navdušila
Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?
Pri 63 slovenska pevka še vedno ena lepših na sceni
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Slavni igralec med vožnjo z motorjem naletel na kačo
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Blanca
Sanjski moški
Kmetija
Naključni morilec
