Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Dirkači razreda superbike odprli novo sezono: v Avstraliji najhitrejši Bulega

Phillip Island, 20. 02. 2026 17.40 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Nicolo Bulega

Ljubitelji prvenstva motoGP bodo morali na dirkaško dogajanje počakati še dober teden dni, so pa novo sezono že odprli dirkači razreda superbike. Prva letošnja dirka jih čaka na avstralskem dirkališču Phillip Island, glavni favorit za zmago pa je lanski podprvak Nicolo Bulega, ki je bil najhitrejši tudi na petkovih treningih. S prenosom sobotnih kvalifikacij na VOYO začnemo ob 2.55 po našem času, prva dirka pa bo na sporedu ob 5.55.

Superbike se vrača
Superbike se vrača
FOTO: VOYO

Zimskega premora je konec, dirkanje v razredu superbike je nazaj. Dirkaška karavana je zbrana na prvem dirkaškem vikendu sezone, ki ga gosti avstralski Phillip Island.

V novo sezono je kot glavni favorit za naslov prvaka vstopil Italijan Nicolo Bulega. Ducatijev dirkač je moral lani premoč priznati le Turku Topraku Razgatliogluju, ki pa bo letos nastopal v razredu MotoGP. Vlogo favorita je potrdil tudi na testiranjih, ki so na Phillip Islandu potekala tik pred začetkom nove sezone.

Nicolo Bulega
Nicolo Bulega
FOTO: Profimedia

"Zagotovo imam na to dirkališče lepe spomine, tu sem že v razredu supersport dobil dve dirki, na tej stezi sem slavil prvo zmago v razredu superbike, lansko leto pa mi je tu uspelo priti do trojčka zmag. To je eno izmed mojih najljubših dirkališč, upam, da bom lahko znova hiter ta konec tedna," je dejal pred začetkom akcije na avstralski stezi.

Menil je, da bo imel tako ta konec tedna kot tudi v celotni sezoni veliko resnih tekmecev. "Številni dirkači imajo velik potencial, to smo videli že na testiranjih. Za najvišja mesta se nas bo borilo veliko dirkačev," je bil prepričan Italijan.

Nicolo Bulega
Nicolo Bulega
FOTO: Profimedia

A prvi dan dirkanja v Avstraliji se Bulegi ni nihče približal. Oba petkova treninga je Italijan suvereno dobil, še najbolj sta se mu uspela približati Britanec Alex Lowes in rojak Axel Bassani.

"V splošnem mi je motocikel všeč, lahko dirkam na polno, zato se že veselim sobote," je bil s petkovim dnem zadovoljen Bulega.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekoliko dlje od vrha, kot bi si želel, pa je petkove treninge končal Alvaro Bautista. Španec, lani tretji v svetovnem prvenstvu, je popoldan postavil četrti čas, za Bulego pa je zaostal skoraj pol sekunde. Je pa pred letošnjo sezono zamenjal ekipo in priznava, da se zaenkrat še nekoliko lovi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Potrebujem še nekaj časa, da se navadim na motocikel. Na njem se še ne počutim tako dobro, kot bi si želel, med dirkanjem se ne počutim najbolj udobno," je Bautista dejal po petkovih treningih.

"Sicer sem z dnevom zadovoljen, ker smo uspeli narediti korak naprej. Imamo pa še veliko prostora za napredek, v ekipi se bomo potrudili, da bomo nadaljevali z delom v tej smeri in čim prej dosegli najvišjo raven dirkanja," je sklenil Španec.

Dirkače v soboto najprej čakajo kvalifikacije, na sporedu bodo ob 2.55 po našem času, nato pa se bodo ob 5.55 na stezi pomerili še za zmago na prvi letošnji dirki. Dirkaško dogajanje iz Avstralije bomo prenašali na VOYO.

superbike nicolo bulega alvaro bautista vn avstralije

Po 24 letih padel rekord Jolande Čeplak

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
"Najbolj bom pogrešal igranje z otrokoma"
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
zadovoljna
Portal
V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu
3 znamenja, ki jih bo v naslednjih dneh spremljala sreča
3 znamenja, ki jih bo v naslednjih dneh spremljala sreča
Pokojne žene nikoli ne bo pozabil
Pokojne žene nikoli ne bo pozabil
Za koga navijate nocoj: za Žigo ali Dina?
Za koga navijate nocoj: za Žigo ali Dina?
vizita
Portal
Zdravniki so ignorirali njene bolečine. Ko je otipala bulico, je bilo že prepozno
Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane
Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
cekin
Portal
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
moskisvet
Portal
Ameriške drsalke, ki so obnorele svet
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
okusno
Portal
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
voyo
Portal
Polje strahu
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543