Dirkači razreda superbike odprli novo sezono: v Avstraliji najhitrejši Bulega

Zimskega premora je konec, dirkanje v razredu superbike je nazaj. Dirkaška karavana je zbrana na prvem dirkaškem vikendu sezone, ki ga gosti avstralski Phillip Island. V novo sezono je kot glavni favorit za naslov prvaka vstopil Italijan Nicolo Bulega. Ducatijev dirkač je moral lani premoč priznati le Turku Topraku Razgatliogluju, ki pa bo letos nastopal v razredu MotoGP. Vlogo favorita je potrdil tudi na testiranjih, ki so na Phillip Islandu potekala tik pred začetkom nove sezone.

"Zagotovo imam na to dirkališče lepe spomine, tu sem že v razredu supersport dobil dve dirki, na tej stezi sem slavil prvo zmago v razredu superbike, lansko leto pa mi je tu uspelo priti do trojčka zmag. To je eno izmed mojih najljubših dirkališč, upam, da bom lahko znova hiter ta konec tedna," je dejal pred začetkom akcije na avstralski stezi. Menil je, da bo imel tako ta konec tedna kot tudi v celotni sezoni veliko resnih tekmecev. "Številni dirkači imajo velik potencial, to smo videli že na testiranjih. Za najvišja mesta se nas bo borilo veliko dirkačev," je bil prepričan Italijan.

A prvi dan dirkanja v Avstraliji se Bulegi ni nihče približal. Oba petkova treninga je Italijan suvereno dobil, še najbolj sta se mu uspela približati Britanec Alex Lowes in rojak Axel Bassani. "V splošnem mi je motocikel všeč, lahko dirkam na polno, zato se že veselim sobote," je bil s petkovim dnem zadovoljen Bulega.

Nekoliko dlje od vrha, kot bi si želel, pa je petkove treninge končal Alvaro Bautista. Španec, lani tretji v svetovnem prvenstvu, je popoldan postavil četrti čas, za Bulego pa je zaostal skoraj pol sekunde. Je pa pred letošnjo sezono zamenjal ekipo in priznava, da se zaenkrat še nekoliko lovi.

