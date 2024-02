Dirkači razreda Superbike pripravljeni na boj od prvega ovinka

OGLAS

Kot prvi je na sporedi dirkaški vikend v Avstraliji, natančneje na Phillip Islandu, kjer so dirkači tudi opravili zadnja testiranja pred začetkom nove sezone. Naslov prvaka bo branil lani le redko premagljivi Alvaro Bautista, ki je obranil naslov iz leta 2022. A se izkušeni 39-letni Španec pred začetkom sezone sooča s kar nekaj težavami, med drugim s prenizko telesno težo.

icon-expand

"Po zadnjem dnevu testiranj na Phillip Islandu sem se počutil nekoliko bolje, še posebej zato, ker se je moje fizično stanje v primerjavi s prejšnjim testiranjem zelo izboljšalo. Precej sem zadovoljen, saj sem prvič v predsezoni začel bolj čutiti motocikel in sem lahko poskusil povečati svojo zmogljivost. Bila je težka zima. Doma sem veliko delal, da bi si čim prej opomogel, vendar je šlo res počasi. Za ta konec tedna nimam nobenih pričakovanj. To je prvi 'krog' sezone. Prvenstvo je dolgo. Težko je, ker je testiranje testiranje, dirkanje pa dirkanje. Letošnja dirkaška lestvica je res konkurenčna, na njej je veliko zelo hitrih dirkačev. Če sem iskren, ne bi stavil na nobenega tekmovalca, saj se lahko zgodi karkoli. Smo tik pred prvim dirkaškim vikendom, ki je zelo nenavaden zaradi vsega; mojega stanja, novega urnika ... Poskušali bomo dati vse od sebe, doseči maksimum in nato razmišljati o naslednjem dirkaškem vikendu," je pred začetkom sezone povedal dvakratni zaporedni prvak Bautista, ki je moral v zimskem premoru na operacijo hernije, zaradi česar fizično še ni na želeni ravni.

Alvaro Bautista FOTO: Superbike icon-expand

Povsem drugačne občutke ima pred začetkom nove sezone prvak iz leta 2021 ter aktualni podprvak Toprak Razgatlioglu, ki je z Yamahe presedlala na BMW-ja in že na testiranjih pokazal, da bo letos verjetno prvi favorit za osvojitev naslova prvaka. 27-letni Turek pred preizkušnjo na Phillip Islandu ne skriva želje po najboljšemu možnemu začetku sezone: "Vedno sanjarim o zmagi na prvi dirki," je na zadnji novinarski konferenci pred začetkom sezone povedal Razgatlioglu in o izzivu z novim motociklom dodal: "Ne čutim pritiska, ampak sem vznemirjen, ker je to moj prvi dirkaški vikend z BMW-jem. Videti je, da smo pripravljeni, vendar še nismo stoodstotni, saj se še vedno učim lastnosti motocikla in elektronike. Nadzor oprijem je v redu, vendar še vedno delamo na zaviranju z motorjem. Na testu smo dosegli dober čas kroga in vsi so zelo zadovoljni, vendar se osredotočam le na dirko, saj bom srečnejši, ko bomo končali na stopničkah ali morda zmagali. Jutri bomo preizkusili nekaj različnih nastavitev, saj moramo biti močnejši. Videti je, da motocikel tukaj dobro deluje. To ni lahka steza, ni za moj slog, vendar smo testiranje začeli zelo močno. To je zame motivacija. Zdi se, da bo dirka zabavna, saj bodo vsi gledali nekoliko drugačno dirko, ker bomo imeli vožnjo od zastave do zastave. Upam, da ne bomo naredili napake, in videti je, da se bomo borili za stopničke. Zmaga so moje sanje, vendar pred dirko ne maram govoriti na tak način. Če se na dirki dobro počutim, se bom boril za zmago."

Toprak Razgatlioglu FOTO: Superbike icon-expand

Novo ekipo ima tudi šestkratni prvak razreda Superbike Jonathan Rea, ki je po devetih letih pri Kawasakiju, prestopil k Yamahi pri kateri pa še nabira izkušnje in prave občutke. "Počutim se bolj ali manj dobro, ne stoodstotno, vendar sem se včeraj zjutraj zbudil s precej žalostnim občutkom. Danes je bilo veliko bolje in upam, da bomo jutri naredili še en korak. Jutri začnemo zares; na ta trenutek sem čakal že dolgo časa. Lepo bo zapeljati v bokse na prvi uradni trening leta 2024 in se vklopiti v dirko. Splošni občutki so mešani. Uživam v vožnji z motorjem in delu z ekipo. Bil sem hiter, a da bi bil res, res hiter, še potrebujem nekaj občutka. Iz treninga na trening se približujemo temu cilju. Nova površina nas je nekoliko presenetila, saj je občutek povsem drugačen. Ima veliko oprijema, zato slog vožnje, ki ga običajno uporabljam na motorju, tukaj ne deluje najbolje. Trenutno ne. Zdi se mi, da moj končni tempo ni bil tako hiter. Tudi moj tekmovalni ritem ni hiter, zato ga moramo izboljšati. V Jerezu in Portimau sem res užival, vendar moramo tukaj narediti korak naprej. Zdaj so zmaga na tej dirki sanje. V resnici nas čaka še veliko dela, da to dosežemo, vendar ne bomo obupali," je povedal 37-letni Severni Irec, ki je v Avstraliji slavil že na sedmih dirkah.

Jonathan Rea FOTO: Superbike icon-expand

Kot tudi lani se bodo za najvišja mesta borili še dirkači kot so Andrea Locatelli, Michael Ruben Rinaldi, Axel Bassani, Danilo Petrucci, Remy Gardner, Iker Lecuona in ostali stari znanci razreda Superbike, prvič pa se bo v boj za najvišja mesta poskusil vmešati aktualni prvak razreda Supersport (WorldSSP) Nicolo Bulega. Mladi Italijan se je v Ducatijevih boksih pridružil izkušenemu Bautisti, od katerega bo poskusil črpati še kako pomembno znanje in izkušnje. "Dobro se počutim. Srečen in ponosen sem, da sem tukaj s to ekipo. Vesel sem, da so se testiranja končala, saj imam raje dirke. Predsezona je bila zelo dobra, saj je bil najslabši rezultat drugo mesto. Mislim, da je bil zadnji test, ki smo ga tukaj opravili pred nekaj dnevi, zame najboljši, saj sem lahko veliko vozil z rabljenimi gumami in imel zelo dober tempo. Prilagodil sem se na ta večji motocikel, vendar nič posebnega, želel sem le voziti, da bi ga bolje razumel. Alvaro je izpustil nekaj hitrih krogov, a če vidite njegov dirkaški tempo, je vedno zelo dober. Mislim, da bo v ospredju. Ciljev nimam. Zelo uživam v vožnji s tem motociklom. Želim uživati in ostati v ospredju, če je le mogoče," je pred debijem v razredu Superbike prepričan 24-letni novinec.

Nicolo Bulega FOTO: Superbike icon-expand