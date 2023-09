Dirkači se bodo pomešali v promet: 'Eco Rally letos prestopa meje'

September bo v Novi Gorici, že tradicionalno, bi lahko rekli, obarvan v dirkaške barve. Zato naj vas prihodnji vikend ne preseneti, če boste v prometu opazili tudi kakšno dirkalno vozilo. Takrat bodo namreč zabrneli motorji 20 dirkalnikov, ki se bodo v že šesti ediciji Mahle Eco Rally Nova Gorica podili po primorskih cestah. Pot jih bo letos prvič vodila tudi prek Italije. Dva tedna kasneje sicer dirkaške navdušence čaka še ena poslastica – tradicionalen 10. Rally Nova Gorica.

"Eco Rally letos prestopa meje, združuje vse te kraje ter jih tekmovalcem in obiskovalcem tudi predstavlja," je na četrtkovi tiskovni konferenci dejal eden od gostujočih županov že tradicionalne prireditve Rally Nova Gorica novogoriški župan Samo Turel, s tem pa je izpostavil posebnost letošnje dirkaške preizkušnje – pot po Italiji. Še posebej vesel je, da je ta dirkaški spektakel za svoj dom izbral prav Goriško regijo.

icon-expand FOTO: Rally Nova Gorica icon-chevron-left icon-chevron-right

Letos se bo na dvodnevni dirkaški prireditvi, ki bo potekala 8. in 9. septembra, pomerilo 20 voznikov iz kar 10 različnih držav: Češke, Italije, Poljske Španije, Francije, Romunije, Bolgarije, Belgije, Nizozemske in seveda domače Slovenije. Njihov glavi cilj, seveda, bo zmaga na prvenstvu, ki je tudi letos del mednarodnega pokala Bridgestone FIA Eco Rally Cup, kar dirki daje pomembno težo in mednarodni ugled, obenem pa bo tudi del pokalnega prvenstva električnih vozil domače zveze za avtošport AŠ 2005. Kot poudarja predsednik organizacijskega odbora Rally Nova Gorica Renato Hvala, je namen tekmovanja Eco Rally prav promocija obnovljive energije, zmerne in pravilne vožnje in seveda tudi turizma v Sloveniji. Prav zato se bo 20 ekip na poti ustavilo v več primorskih mestih. Tako prvi kot drugi tekmovalni dan bosta sestavljena iz dveh delov.

icon-expand Lista prijavljenih tekmovalcev FOTO: Rally Nova Gorica

Od Nove Gorice do Italije in tudi Kopra: 'Eco Rally nosi tudi turistično noto' Prvi del prvega dne se bo v petek, 8. septembra, ob 12. uri začel na Trgu Evropa v Novi Gorici, trgu, ki ima za to obmejno skupnost prav poseben pomen, saj povezuje tako slovensko kot tudi italijansko Gorico. Od tam se bodo, kot rečeno, podali na italijansko stran, v italijanska Brda ter čez mejo v Goriška Brda, nato pa čez Banjško planoto in vse do Kobarida, kjer bodo imeli prvi krajši postanek.

Eco Rally bo letos potekal 8. in 9. septembra, klasični Rally Nova Gorica pa med 21. in 24. septembrom.

Sledil bo drugi del prvega dne, ko se bodo vozniki iz Kobarida prek soške doline vrnili v Novo Gorico, na Kidričevo ulico, kjer bo v soboto potekal štart prvega dela drugega dne Eco Rallyja. Dvajseterica se bo od tam prek Krasa odpravila proti Kopru, kjer jih bo čakal postanek drugega tekmovalnega dne, nato pa se bodo čez Črni Kal in Kras znova vrnila na Trg Evrope v Novi Gorici.

icon-expand FOTO: Rally Nova Gorica icon-chevron-left icon-chevron-right

Na vsaki postojanki bodo tekmovalcem ponujene lokalne dobrote, saj je tu pomembna tudi turistična promocija države. "Eco Rally s seboj nosi tudi turistično noto. S tekmovalci pridejo tudi sponzorji, njihova ekipa, razni opazovalci," je dejal Renato Hvala, ki dodaja, da se obiskovalci zelo radi vračajo v naše kraje. Letos bo tako Primorsko v sklopu tekmovanja obiskala tudi ekipa iz japonske, saj je podjetje Bridgestone generalni sponzor tega pokala. "To je predstavitev cele Slovenije, pa tudi opomnik, da bo treba slej kot prej preiti na drugačen vir energije." Sicer ta rally privablja nekoliko manj gledalcev: "Vemo, da gledalce običajno privlači adrenalin, hitrost, žal tudi nesreče. Ampak to ni naša želja, prav tako pa ni cilj Eco Rallyja." Poudarja namreč, da ta dirka ljudi opozarja prav na strpnost za volanom in na to, da se v prometi držijo cestno prometnih predpisov. 'Ne gre samo za brezglavo pritiskanje na 'gas'' Eco Rally bo potekal po točnostnih preizkušnjah, na katerih bodo pri voznikih preverjali natančnost njihove vožnje (upoštevanje povprečne hitrosti), pri njihovem končnem rezultatu pa bo pomembna tudi poraba energije. "Vsako odstopanje od idealnega časa se kaznuje z odvzemom 10 točk," pojasnjuje Andrej Orel, ki je že več let del žirije pri rallyju.

icon-expand Tiskovna konferenca za Eco Rally je potekala v Vili Vipolže. FOTO: Rally Nova Gorica

"Za razliko od klasičnega rallyja, kjer je pomembna hitrost od ene točke do druge, je tu pomembna natančnost. Voziti moramo na desetinko natančno od tistega idealnega časa," je pojasnil tudi Franko Špacapan, eden od prijavljenih dirkačev na letošnjem rallyju.