Dirkanje se vrača na legendarne planinske ride

Ljubljana, 29. 05. 2026 08.51 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
D.S.
Planinske ride

Planinske ride so kultni odsek slovenskih cest, na katerem sicer zadnja desetletja uživajo predvem motoristi, a ta konec tedna bodo na njem ponovno hrumeli najzmogljivejši slovenski dirkalniki na gorskohitrostni dirki.

Na trasi ceste, ki je v prvem delu devetnajstega stoletja povezala Dunaj s Trstom, so avtomobili prvič v dirkaškem smislu hrumeli pred osemdesetimi leti, v sodobnem času pa so bile planinske ride del trase kar nekaj relijev - nazadnje leta 2005. A kultni status tega zavitega odseka slovenskih cest med Planino in Postojno, na katerem v sodobnem času uživajo predvsem motoristi, bo ta konec tedna ponovno privabil dirkalnike in tudi športne avtomobile na kar dve GHD dirki za državno prvenstvo.

Gorsko hitrostno dirkanje se na to cesto vrača po četrt stoletja. Sodobni dirkalniki in "formulce" pa obljubljajo seveda precej hitrejše vožnje, kot smo jim bili priča na prelomu stoletja. Med športnimi prototipi je favorit Italijan Federico Liber in domač matador Vladimir Stankovič. Za volanom drkalnih avtomobilov pa največ pričakujemo od Milana Bubniča (Lancia delta), Matevža Čudna (Porsche GT3cup) in Anžeta Dovjaka (Hyundai i30TCR). Za gledalce bo poskrbljeno z naravnimi tribunami, ki vse skupaj ovijajo v pravi dirkaški amfiteater, pogumnejši pa bodo imeli priložnost traso izkusiti tudi s taxi vožnjami.

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bandit1
29. 05. 2026 10.26
Pa sedaj ko je AC LJ-KP stalno zaprta za 2 do 3 ure na dan.
4krogci
29. 05. 2026 10.13
Nezanimivo…se manj pa spektakularno….razn par izjem bo 3/4 nastopajocih z kavnimi mlincki! Sou bodo delal pa posebnezi z taxi voznjami…
NeXadileC
29. 05. 2026 09.54
Kaj bo pol s cestnim prometom, med tem časom, saj je avticesta neuporabna???
NeXadileC
29. 05. 2026 09.52
"A kultni status tega zavitega odseka slovenskih cest med Planino in Postojno, na katerem v sodobnem času uživajo predvsem motoristi,..." - Kako użivajo? Dirkanje in nevarna vožnja so na javnih cestah prepovedani.
JAZsemTI
29. 05. 2026 09.42
Kak zgleda drkalni avto?
bandit1
29. 05. 2026 10.27
Edino oblika karoserjije je malo podobna cestnim avtomobilom, vse ostalo je pa ...
