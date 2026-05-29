Dirkanje se vrača na legendarne planinske ride

Na trasi ceste, ki je v prvem delu devetnajstega stoletja povezala Dunaj s Trstom, so avtomobili prvič v dirkaškem smislu hrumeli pred osemdesetimi leti, v sodobnem času pa so bile planinske ride del trase kar nekaj relijev - nazadnje leta 2005. A kultni status tega zavitega odseka slovenskih cest med Planino in Postojno, na katerem v sodobnem času uživajo predvsem motoristi, bo ta konec tedna ponovno privabil dirkalnike in tudi športne avtomobile na kar dve GHD dirki za državno prvenstvo.

Gorsko hitrostno dirkanje se na to cesto vrača po četrt stoletja. Sodobni dirkalniki in "formulce" pa obljubljajo seveda precej hitrejše vožnje, kot smo jim bili priča na prelomu stoletja. Med športnimi prototipi je favorit Italijan Federico Liber in domač matador Vladimir Stankovič. Za volanom drkalnih avtomobilov pa največ pričakujemo od Milana Bubniča (Lancia delta), Matevža Čudna (Porsche GT3cup) in Anžeta Dovjaka (Hyundai i30TCR). Za gledalce bo poskrbljeno z naravnimi tribunami, ki vse skupaj ovijajo v pravi dirkaški amfiteater, pogumnejši pa bodo imeli priložnost traso izkusiti tudi s taxi vožnjami.