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Dirkanje se vrača na legendarne planinske ride

Planina, 29. 05. 2026 20.17 pred 27 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
David Stropnik
Nov dirkalni spektakel

Planinske ride so kultni odsek slovenskih cest, na katerem sicer zadnja desetletja uživajo predvsem motoristi, a ta konec tedna bodo na njem ponovno hrumeli najzmogljivejši slovenski dirkalniki na gorskohitrostni dirki.

Na trasi ceste, ki je v prvem delu devetnajstega stoletja povezala Dunaj s Trstom, so avtomobili prvič v dirkaškem smislu hrumeli pred osemdesetimi leti, v sodobnem času pa so bile planinske dirke del trase kar nekaj relijev - nazadnje leta 2005. A kultni status tega zavitega odseka slovenskih cest med Planino in Postojno, na katerem v sodobnem času uživajo predvsem motoristi, bo ta konec tedna ponovno privabil dirkalnike in tudi športne avtomobile na kar dve GHD dirki za državno prvenstvo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gorsko hitrostno dirkanje se na to cesto vrača po četrt stoletja. Sodobni dirkalniki in formule pa obljubljajo seveda precej hitrejše vožnje, kot smo jim bili priča na prelomu stoletja. Med športnimi prototipi sta favorita Italijan Federico Liber in domači matador Vladimir Stankovič. Za volanom dirkalnih avtomobilov pa največ pričakujemo od Milana Bubniča (Lancia delta), Matevža Čudna (Porsche GT3 cup) in Anžeta Dovjaka (Hyundai i30 TCR). Za gledalce bo poskrbljeno z naravnimi tribunami, ki vse skupaj ovijajo v pravi dirkaški amfiteater, pogumnejši pa bodo imeli priložnost traso izkusiti tudi s taxi vožnjami.

Trasa dirke Planina
Trasa dirke Planina
FOTO: GHDPlanina
dirka planina hitrostno dirkanje
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