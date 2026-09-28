Dirkaška drama v Novi Gorici: zmagovalca odločile le tri sekunde

152 dirkalnih kilometrov, 13 hitrostnih preizkušenj in dva dneva, na 14. ediciji novogoriškega relija pa nekaj manj kot sto slovenskih in tujih posadk. Da se obeta napet boj za sam vrh, je bilo jasno že, ko je organizator sporočil, da je na dirko prijavljenih kar 19 posadk z vozili Rally 2. A nihče si ni mislil, da se bosta vodilni posadki v državnem prvenstvu borili za vsak centimeter in vsako desetinko sekunde. Slednje je sicer postalo jasno že po prvih treh hitrostnih preizkušnjah, še toliko bolj pa ob zaključku prvega dne, ko sta dirkača domačega AMD Gorica Mark Škulj in Uroš Ocvirk (Škoda Fabia RS Rally2) za osemkratnim državnim prvakom Rokom Turkom in Blanko Kacin (Hyundai i20 N Rally2) zaostala le za pičle tri desetinke sekunde.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Podelitev pokalov za generalno razvrstitev na MAHLE 14. Rally Nova Gorica 24ur.com

Podelitev pokalov za generalno razvrstitev na MAHLE 14. Rally Nova Gorica 24ur.com

Podelitev pokalov za generalno razvrstitev na MAHLE 14. Rally Nova Gorica 24ur.com

Podelitev pokalov za generalno razvrstitev na MAHLE 14. Rally Nova Gorica 24ur.com

Podelitev pokalov za generalno razvrstitev na MAHLE 14. Rally Nova Gorica 24ur.com

Podelitev pokalov za generalno razvrstitev na MAHLE 14. Rally Nova Gorica 24ur.com

Podelitev pokalov za generalno razvrstitev na MAHLE 14. Rally Nova Gorica 24ur.com

Podelitev pokalov za generalno razvrstitev na MAHLE 14. Rally Nova Gorica 24ur.com

Podelitev pokalov za generalno razvrstitev na MAHLE 14. Rally Nova Gorica 24ur.com

















Nedelja je zato napovedovala dirko, polno adrenalina tako za obe posadki kot za gledalce. Slednje se je tudi uresničilo. Tako Turk kot Škulj sta osvojila po tri od šestih nedeljskih hitrostnih preizkušenj. Za ključno pa se je izkazala prav hitrostna preizkušnja Renče, kjer je Škulju uspelo nadoknaditi zamujeno in izmakniti prvo mesto Turku. Kljub trudu in vrtoglavi hitrosti, s katero sta oba švigala med ovinki, se Turku po dobrih 152 kilometrih dirke ni uspelo vrniti na prvo mesto. S tremi sekundami zaostanka je MAHLE 14. Rally Nova Gorica zaključil na drugem mestu, za Škuljem in Ocvirkom.

'To je pravo dirkanje, ki je zanimivo za gledalce in tudi za nas'

Po stopetdesetih divjih dirkalnih kilometrih skoraj petstokilometrskega relija je bila razlika med tekmecema pičle tri sekunde. Turk kljub vožnji na meji v prvenstvu tako ni uspel zmanjšati zaostanka za Škuljem, ki na zadnji reli letošnje sezone odhaja s prepričljivo točkovno prednostjo.

Škulj je po zmagi poudaril, da ima novogoriški reli zanj poseben pomen, čeprav sam ne prihaja iz Nove Gorice. "V narekovajih bi lahko rekel, da gre za domačo dirko, saj sem član AMD Nova Gorica že odkar sem začel voziti reli. To mi je v izredno čast," je dejal. Zmago na "domačih tleh" je označil za poseben uspeh, še posebej zaradi neposrednega dvoboja s Turkom, ki se je skozi celoten reli meril v sekundah in desetinkah. "Od začetka sezone, od začetka vsakega relija, sva se z Rokom nekako borila sekundo v sekundo, desetinko v desetinko. Izjemno sem zadovoljen z nastopom," je povedal Škulj ter dodal, da ni imel občutka, da bi moral za zmago pretiravati: "Tam, kjer sem upal pritiskati, sem pritiskal. Tam, kjer ne, sem mogoče vozil z malo več rezerve. Na koncu se je obneslo."

Tudi Turk je bil kljub drugemu mestu z dirko zadovoljen. "Po 150 kilometrih smo bili za tri sekunde prekratki, ampak to je bila dirka, ki je že dolgo časa nisem doživel. Res dobra borba, tempo je bil pravi že od začetka," je dejal. Poudaril je tudi, da so majhne razlike med vodilnimi dobra novica za šport. "Dobro je, ker so mladi dobili priložnost se usesti v take avte in naju pritiskajo naprej. Skupaj se vsi še izboljšujemo in delamo stvar še bolj zanimivo," je povedal.

Rok Turk na Rally Nova Gorica FOTO: 24ur.com

O napetosti relija veliko pove tudi podatek, da so bile razlike na posameznih hitrostnih preizkušnjah tudi sicer minimalne. "Če pogledamo zadnje brzince: 0,1, 0,7 sekunde. To je pravo dirkanje, ki je zanimivo za gledalce in tudi za nas."

Grossi: Odpeljati tak reli do cilja je uspeh

"Res sem zadovoljen s tem relijem. Bil je fantastičen in zelo prijeten dogodek," pa je dejal nemški princ Albert von Thurn und Taxis, ki se je s sovoznico Jaro Hain že drugo leto zapored v Novi Gorici zavihtel na tretje mesto. Kot je ocenil, sta bila Škulj in Turk na vsaki hitrostni preizkušnji malenkost hitrejša, čeprav sta jima s sovoznico tesno sledila. Thurn und Taxis, ki je v Novi Gorici nastopil že četrtič, opaža tudi rast slovenskega prvenstva. "Raven se je zagotovo dvignila. Letos je veliko dirkalnikov Rally2 in konkurenca je na zelo visoki ravni. Kljub temu pa ostaja domače - je odličen kompromis med profesionalnostjo in prijaznostjo," je dejal.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Podelitev za državno prvestvo v reliju na MAHLE 14. Rally Nova Gorica 24ur.com

Podelitev za državno prvestvo v reliju na MAHLE 14. Rally Nova Gorica 24ur.com

Podelitev za državno prvestvo v reliju na MAHLE 14. Rally Nova Gorica 24ur.com

Podelitev za državno prvestvo v reliju na MAHLE 14. Rally Nova Gorica 24ur.com

Podelitev za državno prvestvo v reliju na MAHLE 14. Rally Nova Gorica 24ur.com

Podelitev za državno prvestvo v reliju na MAHLE 14. Rally Nova Gorica 24ur.com

Podelitev za državno prvestvo v reliju na MAHLE 14. Rally Nova Gorica 24ur.com













V slovenskem državnem prvenstvu je tretje mesto osvojila posadka Marko Grossi – Tara Berlot, ki je bila v skupni razvrstitvi peta (pred njo še nekdanja zmagovalca novogoriškega relija, Madžara Martin Laszlo in Gabor Zsiros). "Glede na to, koliko časa imam za pripravo, sem res izredno zadovoljen. Z nekaj časi sem pokazal, da se lahko borim tudi z Markom in Rokom, je pa veliko težje to početi celotno dirko," je povedal. Ob tem je poudaril, da sta Škulj in Turk narekovala izjemno visok ritem. "Časa za prebujanje ni. Onadva napadeta na vso silo že s prvim metrom. To so izjemno velike hitrosti in težko je to spremljati, tudi psihično," je priznal.

Po njegovih besedah je bilo pri takšni hitrosti in dolžini relija malo prostora za napake. "Vsak od nas je imel v 150 kilometrih zagotovo pet, šest trenutkov, ko je bil na meji, da razbije dirkalnik. Odpeljati tak reli do cilja je uspeh in vsakemu, ki je prišel do cilja, je treba čestitati," je dodal.

Dirkalnik, ki jima jo je zagodel, a prinesel tudi srečo

Da reli ni bil zahteven le za tiste v neposrednem boju za vrh, je pokazal tudi nastop Aleša Zrinskega, ki je v Novi Gorici nastopil z novim dirkalnikom Ford Fiesta Rally2. Že na samem začetku prve hitrostne preizkušnje sta imela s sovoznikom Metodom Kurentom težave s sklopko, zaradi katerih avtomobil v klanec ni pospeševal, kot bi moral.

Kljub temu sta prvi dan odpeljala vseh sedem hitrostnih preizkušenj in, kot je dejal Zrinski, nista "nabrala pretirano velikega zaostanka". Ekipa se je zvečer lotila menjave sklopke in jo po njegovih besedah opravila v vsega 32 minutah. A nato jim jo je zagodla še gumica pedala sklopke, zaradi česar posadka ni mogla zapustiti servisne cone in je morala odstopiti. Naslednji dan sta se Zrinski in sovoznik vrnila po sistemu super rallyja, z desetminutnim pribitkom. "Sklopka oziroma super rally nama je odnesel zmago v Mastersu, ampak kaj naj. Pride naslednja dirka," je dejal Zrinski, ki je bil kljub zapletom z novim dirkalnikom zadovoljen. "Ta avto je bolj uživaški. Spet sem srečen v avtu," je povedal in dodal, da je bila menjava avtomobila po njegovem mnenju pravilna odločitev.

V kategoriji masters voznikov in sovoznikov sta po odstopu Zrinskega v Novi Gorici slavila Mitja Klemenčič in Viljem Ošlaj. Nedeljska preizkušnja pa se je žal predčasno končala za madžarskega dirkača Arnolda Pappa, ki je gledalce navduševal z zeleno lado. Njegova vožnja je bila ena atraktivnejših na reliju, predvsem zaradi drsenja skozi ovinke pri visoki hitrosti, zaradi česar je hitro postal eden od ljubljencev občinstva. Papp nam je povedal, da se zaveda, da s takšnim dirkalnikom ne more posegati po mestih v samem vrhu, zato vozi predvsem za lasten užitek in za gledalce. Tokrat se je njegov reli končal z razbitim dirkalnikom, a brez hujših posledic za posadko. Po novogoriški drami se boj za državno prvenstvo novembra seli še na zadnjo dirko sezone - Rally Idrija. Škulj bo tja prišel s prednostjo, Turk pa napoveduje, da se bo treba pripraviti kot na vsako drugo dirko. "Dirkanje je nepredvidljivo, tempo je zelo enak. Sezono bi rad zaključil v stilu, kot smo jo začeli," je dejal.