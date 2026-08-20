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Savinjska dolina prizorišče četrte dirke državnega prvenstva v reliju

Žalec, 20. 08. 2026 17.27 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
David Stropnik
Rally Nova Gorica

Ta konec tedna bodo zahrumeli dirkalniki na četrtem reliju letošnjega državnega prvenstva, ki prinaša popestritev tako z dolžinami hitrostnih preizkušenj kot s skokom na superspecialu v centru Žalca.

Ta konec tedna bodo zahrumeli dirkalniki na četrtem reliju letošnjega državnega prvenstva.
Ta konec tedna bodo zahrumeli dirkalniki na četrtem reliju letošnjega državnega prvenstva.
FOTO: Jez Media

Četrta izvedba relija Dolina zelenega zlata tokrat prinaša kraljevsko dvajsetkilometrsko hitrostno preizkušnjo, ki bi jo v resnici moral imeti vsak reli, a je v Sloveniji nismo videli že pet let. Tokrat pa bo odsek med Marijo Reko in Taborom prinesel mešanico ozkih, zavitih, drsečih ovinkov in pa hitrega, dobro asfaltiranega dela znamenite zavite ceste med Trbovljami in Preboldom.

Trasa izvedbe četrtega relija.
Trasa izvedbe četrtega relija.
FOTO: 24ur.com

Za slovenske razmere bo kraljevska tudi udeležba dirkalnikov najvišjega razreda Rally2, saj bo konkurenca najmočnejša na tej dirki doslej. Med kar enajstimi posadkami v teh avtomobilih se na reli vrača tudi večkratni svetovni prvak v smučarskih skokih Timi Zajc. Lani je tu premierno dirkal z dirkalnikom razreda Rally3, letos pa napravil korak višje v Lancio Ypsilon HF Rally2.

Na reli se vrača tudi smučarski skakalec Timi Zajc.
Na reli se vrača tudi smučarski skakalec Timi Zajc.
FOTO: Karting Vrtojba - Društvo GAS Vrtejba

Dogajanje se začne v petek zvečer po ulicah Žalca, v soboto pa vse čakajo štiri različne hitrostne preizkušnje (po dvakrat vsaka) v skupni dolžini blizu sto kilometrov. Doslej sta na tem reliju po Spodnji Savinjski dolini slavila dvakrat Rok Turk in enkrat Mark Škulj. V letošnji sezoni je število njunih zmag obrnjeno, oba pa veljata za najresnejša favorita za zmago. A ne smemo pozabiti na Marka Grossija in domačega favorita Mitjo Glasenčnika.

Dogajanje se začne v petek zvečer po ulicah Žalca
Dogajanje se začne v petek zvečer po ulicah Žalca
FOTO: Matija Mikulec
reli žalec Savinjska dolina

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