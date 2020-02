Dirko za VN Kitajske v Šanghaju prestavili za nedoločen čas

Dirke za VN Kitajske v Šanghaju, ki bi morala biti na sporedu 19. aprila, ne bo. V uradni izjavi je podjetje Liberty, ki upravlja z licenco formule 1, zapisalo, da so organizatorji dogodka zaprosili Liberty in Mednarodno avtomobilistično zvezo (Fia) za preložitev dogodka, za kar so se vpletene strani nato tudi uspešno dogovorile. Kot so sporočili, je določitev posledica ocene zdravstvenih tveganj zaradi epidemije koronavirusa. Če se bo stanje na Kitajskem umirilo, bodo dirko skušali izpeljati pozneje v letošnjem letu.

"Zaradi širjenja koronavirusa Covid-19 in zaradi razglašene epidemije svetovne organizacije WHO smo se pri Fii in F1 odločili za to potezo, a katero bomo zagotovili zdravstveno varnost za naše uslužbence, tekmovalce in gledalce,"je sporočila Fia. Zagotovila je, da bo še naprej spremljala dogajanje in preučila možnosti, da bi začasno odpovedano dirko nadomestila pozneje v letu 2020, če se bo epidemija umirila.

Odpovedano tudi atletsko SP, tekme alpskih smučarjev ...

Šanghaj sicer leži 800 kilometrov vzhodno od Vuhana, od koder se je virus razširil na skoraj vse konce sveta. Vprašanje je, če bodo za dirko, ki so jo zaenkrat zgolj prestavili za nedoločen čas, našli nadomesten termin. Na koledarju je tako trenutno namesto 22 dirk torej zgolj 21 preizkušenj za veliko nagrado.

Na Kitajskem so, med drugim, zaradi koronavirusa že prestavili dvoransko svetovno prvenstvo v atletiki, ki bi ga moral gostiti Nandžing, odpovedali pa so tudi dirko za VN Kitajske v razredu formula E, pa tudi tekme svetovnega pokala alpskih smučarjev v Jangčingu v okolici Pekinga. Do odpovedi katere od dirk v karavani formule 1 ni prišlo vse od leta 2011, ko so zaradi nestabilnosti in protestov v regiji sredi tako imenovane arabske pomladi odpovedali VN Bahrajna.

Zdaj pod drobnogledom tudi premierni obisk Vietnama

"Kitajska dirka je bila vedno eden od najpomembnejših delov našega koledarja. Veselimo se, da bomo spet lahko dirkali na Kitajskem, ko bo to mogoče, vsem v tej državi pa izražamo dobre želje v teh težkih časih," so še dodali pri Fii.

Odpoved oziroma prestavitev te dirke pa je sprožila tudi ugibanja o usodi preizkušnje v bližnjem Vietnamu, kjer imajo tudi nekaj primerov okužbe s koronavirusom. Tam prvič načrtujejo dirko formule 1, prva preizkušnja za VN Vietnama pa bi morala biti na sporedu 14 dni pred Kitajsko, 5. aprila.