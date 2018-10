Diskoteka, steklenica vodke in Arturo Vidal: Čilencu 800.000 evrov kazni

Sodišče v Münchnu je kazen naložilo tudi bratu Artura Vidala in tastu, in sicer 17.000 ter 35.000 evrov, saj sta bila prav tako udeležena v pretepu.

Vidal ni bil prisoten na sodišču, saj se trenutno nahaja v rodnem Čilu, njegovi zastopniki pa so pojasnili, da ima "službene obveznosti".

Čilenec se po prestopu v Barcelono (še) ni naigral, španski mediji so se že večkrat razpisali o vedno večjem nezadovoljstvu nogometaša nad potezami trenerja Ernesta Valverdeja, ki ga je že nekajkrat izrazil tudi na družbenih omrežjih.

'Nespoštovanje do soigralcev'

Nedavne izjave generalnega direktorja Barcelone Pepa Segurev dnevniku Sportso zgolj še prilile olje na ogenj.

"Vidalova situacija je zelo jasna. Kot prvo je s svojimi izjavami pokazal, da si zelo želi igrati in služiti FC Barceloni, da si želi prispevati k boju za vse lovorike, tako kot je dejal na predstavitvi,"je povedal Segura.

"Negativna plat tega pa je, da ni tako pazljiv, kot bi moral biti profesionalec do trenerja in svojih soigralcev. V tako velikem klubu, kakršen je Barça, s tako velikimi profesionalci, ki zanjo igrajo, se mora Vidal zavedati, da je storil napako, da je pokazal nespoštovanje do soigralcev in prepričan sem, da bo napako popravil."