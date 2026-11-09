Divje scene v Turčiji: norčeval se je iz lokalnega junaka, zato ga je podivjana horda želela linčati

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Mourad Aliev je v dvorani Ülker Sports Arena po 12 rundah s soglasno sodniško odločitvijo premagal dotlej neporaženega turškega borca in mu prizadejal prvi poraz v karieri. Umut Camkiran je v obračun vstopil z izkupičkom 25 zmag in brez poraza, od tega kar 23 z nokavtom. Napetosti so izbruhnile takoj po koncu dvoboja. Po poročanju očividcev naj bi Aliev proti občinstvu pokazal neprimerno gesto, kar je močno razburilo domače navijače. Kmalu zatem se mu je približal tudi Camkiran, nato pa je dogajanje povsem ušlo izpod nadzora. Sledil je pravi pravcati linč podivjane "horde" ...

V ring je vdrlo več ljudi, izbruhnili so prerivanje, udarci in brce, varnostniki pa so le stežka vzpostavili red. Posnetki, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, prikazujejo, kako se je Aliev znašel v središču napada, medtem ko so ga posamezniki poskušali zaščititi. Večinoma neuspešno, saj je letelo z vseh komcev in krajev.



"Ljudje, če se jim v tem primeru sploh sme tako rečći, so metali sve kar jim je padlo pod roke. Večinoma pa so ga skušali lotevati s pestmi. Večinoma jim je uspelo prebiti "živi zid" in Francoz je prejel nekaj hudih udarcev, nanj so leteli stoli in drugi predmeti," pišejo tuški mediji.

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Promotor boksarskega spektakla Ahmet Öner je priznal, da je Francoz s svojim vedenjem po dvoboju prilil olje na ogenj, vendar je ostro obsodil nasilje, ki je sledilo. "Najprej želim poudariti, da si je Mourad Aliev zmago popolnoma zaslužil. Njegova gesta proti občinstvu je bila nepotrebna in provokativna, vendar se to nikakor ne more primerjati z nasiljem, ki je sledilo," je za tamkajšnje medije dejal Öner.

Zahvalil se je tudi nekdanjemu boksarju Birolu Topuzu, ki je po njegovih besedah pomagal zaščititi Alieva pred še hujšimi posledicami. Dogodek je obsodil tudi Svetovni boksarski svet (WBC). Predsednik organizacije Mauricio Sulaiman je napad označil za nesprejemljiv in pozval pristojne organe k ukrepanju.

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"WBC obsoja barbarsko nasilje navijačev, ki so v Turčiji napadli gostujočega boksarja. Odličen boksarski dogodek so uničili huligani, ki jih je treba preiskati in kaznovati v skladu z zakonodajo," je prek turških medijev sporočil Sulaiman. Za Alieva je bila zmaga še toliko pomembnejša, ker je osvojil izpraznjeni naslov WBC Silver v težki kategoriji. Nekdanji francoski olimpijec iz Tokia je tako izboljšal svoj profesionalni izkupiček na 16 zmag in en poraz, od tega 11 z nokavtom.