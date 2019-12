'Divje vode': Žnidarčič sezono sklenil z drugim mestom

Nejc Žnidarčič je na Kitajskem veljal za enega glavnih favoritov za zmago v sprintu na divjih vodah, saj je v letošnji sezoni zmagal na vseh tekmah, na katerih je nastopil. V Aziji je nekoliko trši oreh predstavljal belgijski kajakaš, odličen spustaš, pa tudi sprinter na mirnih vodah Maxime Richard, ki je na koncu Žnidarčiča prehitel za pičlo stotinko sekunde. Z enako prednostjo se je ob koncu septembra četrtega naslova svetovnega prvaka v sprintu na divjih vodah veselil Gnida, kakor kličejo Nejca Žnidarčiča. Po drugem mestu v sprintu ter četrtem v klasičnem spustu na svetovnem pokalu na Kitajskem je Primorec v skupni razvrstitvi svetovnega pokala zasedel končno drugo mesto.

"Malo se mi vrača za La Seu d'Urgell," je uvodoma pokomentiral Žnidarčič minimalni zaostanek za Belgijcem in nadaljeval: "Z nastopom in rezultatom sem zadovoljen, saj sem izpraznjen tako fizično kot psihično. Sedem mesecev je res dolga sezona. V skupnem seštevku svetovnega pokala sem osvojil drugo mesto, saj je imel Francoz Felix Bouvetkar nekaj prednosti s svetovnega pokala v Treignacu, tako da mi je na koncu zmanjkalo nekaj točk do zmage. Vseeno je to super dosežek. Vesel sem, da je konec sezone. Sedaj si bom v času praznikov vzel kakšen teden dni premora, potem pa nadaljeval s treningi, saj nas svetovno prvenstvo čaka že aprila."