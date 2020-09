Đoković o incidentu: Ne morem obljubiti, da se kaj podobnega ne bo ponovilo

"Ne morem obljubiti oz. ne morem jamčiti, da se kaj podobnega ne bo več dogodilo v mojem življenju. Poskusil bom po najboljših močeh, jasno, toda v življenju se lahko zgodi marsikaj,"je povedal Novak Đoković. Prvi igralec sveta je izpostavil, da je šlo v obračunu osmine finala s Špancem Pablom Carrenom Busto na OP ZDA za splet nesrečnih dogodkov."Šlo je za nesrečo, da sem z žogico zadel sodnico na neugodno mesto. Bilo je veliko ugibanj o tem, ali sem si to zaslužil. To sem sprejel in šel naprej," je bil jasen Đoković. "Zares mi je bilo žal, da sem ji povzročil šok in vso dramo. Dobro sem se počutil, tako glede sebe kot svoje igre," je dodal Srb.