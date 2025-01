Đoković po žaljivih komentarjih na račun srbskih navijačev zavrnil intervju

Potem ko je v nedeljo Đoković v treh nizih premagal Jirija Lehecko in se uvrstil v četrtfinale, naj bi, kot je v navadi, ob robu igrišča podal televizijski intervju. A je Đoković zgolj poprijel za mikrofon in dejal: "Najlepša hvala, ker ste nocoj tukaj. Cenim vašo podporo. Vidimo se v naslednjem krogu, najlepša hvala." Kasneje je na omrežju X objavil videoposnetek, v katerem je pojasnil, zakaj avstralski televiziji po tekmi ni dal intervjuja.

V videoposnetku Đoković omenjenega komentatorja sicer ni izrecno omenil, dejal je le, da se je "znani športni novinar, ki dela za televizijsko postajo Channel 9, norčeval iz srbskih navijačev in na moj račun izrekel več žaljivih in neprimernih komentarjev". Ker se niti omenjeni komentator niti televizija nista opravičila, je napovedal, da intervjujev za omenjeno televizijsko hišo ne bo dajal več in dodal, da televizijski mreži prepušča vajeti, da zadevo uredijo po svoje.

Pred dnevi je namreč športni komentator Channela 9 Tony Jones med tem, ko so srbski navijači skandirali Đokoviću, srbskega tenisača označil za precenjenega, posredno se je navezal tudi na njegovo deportacijo iz Avstralije pred tremi leti, ker Đoković ni bil cepljen proti covidu-19. "Novak! Precenjen igralec je! Vrzite ga ven!" Ko se je obrnil nazaj, je v kamero dejal še: "Fantje, vesel sem, da me ne slišite."

Po plazu kritik je avstralska televizija v ponedeljek podala izjavo, v kateri so se Đokoviću opravičili za žaljive komentarje, ki so bili izrečeni med prenosom v živo. "Namen komentarjev ni bil, da bi užalili Novaka ali njegove navijače," so zapisali in dodali, da se veselijo nadaljnjih predstav Đokovića na prvenstvu.

Naposled se je za svoje komentarje, ki da jih je želel izreči na šaljiv način, danes opravičil tudi Jones v eni od oddaj na avstralski televiziji. "Seznanjen sem bil, da Đokovićev tabor s komentarji ni bil zadovoljen. Takoj sem stopil v stik z njimi in se jim opravičil. Še vedno vztrajam pri svojem opravičilu," besede Jonesa navajajo pri AP. Športni komentator se je nato opravičil tudi vsem srbskim navijačem, ki njegovih komentarjev niso razumeli kot del humorja. "Počutim se, kot da sem razočaral srbske navijače. Tega ne govorim, da bi zadeva poniknila, temveč ker mi je resnično žal za navijače," je dodal skesano.