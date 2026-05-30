Đoković se je na tekmi OP Francije znesel nad snemalcem

Novak Đoković je bil po dobri uri in pol na dobri poti, da se uvrsti v osmino finala OP Francije, potem ko je z 2:0 povedel proti Brazilcu Joau Fonseci. Srb je med odmorom lopar pospravljal v torbo, nakar se mu je zelo blizu približal snemalec s kamero.

"Ali se lahko še bolj približaš mojemu obrazu? Za božjo voljo naredi nekaj prostora," se je na snemalcem znesel trikratni zmagovalec Rolanda Garrosa. Kdo ve, morda je bil to odločilni trenutek srečanja, saj je Srb po odmoru izgubil naslednje tri nize in se poslovil od možnosti, da bi v vitrine pospravil že 25. lovoriko za grand slam.

Trikratni zmagovalec OP Francije je v preteklosti že večkrat spregovoril o tem, kako malo zasebnosti imajo dandanes tenisači, saj jim kamere sledijo praktično na vsakem koraku. Med drugim je izpostavil letošnje odprto prvenstvo Avstralije, na katerem so v javnost prišli posnetki Coco Gauff, ki je v prostorih arene uničila svoj lopar, potem ko je izpadla proti Eleni Svitolini.

