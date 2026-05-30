Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Đoković se je na tekmi OP Francije znesel nad snemalcem

Pariz, 30. 05. 2026 10.32 pred 2 urama 2 min branja 3

Avtor:
R.S.
Novak Đoković se je po končanem drugem nizu razjezil nad snemalcem.

Srbski teniški as Novak Đoković je v tretjem krogu OP Francije senzacionalno izgubil proti Brazilcu Joau Fonseci, potem ko je vodil z 2:0 v nizih in tako zapravil morda najlepšo priložnost za osvojitev 25. kariernega grand slama, potem ko so s turnirja že izpadli glavni pretendenti za končni naslov. Zanimiv trenutek se je pripetil po končanem drugem nizu, ki ga je Srb dobil, nato pa se je znesel nad snemalcem, ki se je po njegovem mnenju preveč približal njegovemu osebnemu prostoru.

Novak Đoković se je po končanem drugem nizu razjezil na snemalca.
Novak Đoković se je po končanem drugem nizu razjezil na snemalca.
FOTO: Profimedia

Novak Đoković je bil po dobri uri in pol na dobri poti, da se uvrsti v osmino finala OP Francije, potem ko je z 2:0 povedel proti Brazilcu Joau Fonseci. Srb je med odmorom lopar pospravljal v torbo, nakar se mu je zelo blizu približal snemalec s kamero.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ali se lahko še bolj približaš mojemu obrazu? Za božjo voljo naredi nekaj prostora," se je na snemalcem znesel trikratni zmagovalec Rolanda Garrosa. Kdo ve, morda je bil to odločilni trenutek srečanja, saj je Srb po odmoru izgubil naslednje tri nize in se poslovil od možnosti, da bi v vitrine pospravil že 25. lovoriko za grand slam.

Preberi še Nova senzacija v Parizu: po petih urah tenisa izpadel tudi Đoković

Trikratni zmagovalec OP Francije je v preteklosti že večkrat spregovoril o tem, kako malo zasebnosti imajo dandanes tenisači, saj jim kamere sledijo praktično na vsakem koraku. Med drugim je izpostavil letošnje odprto prvenstvo Avstralije, na katerem so v javnost prišli posnetki Coco Gauff, ki je v prostorih arene uničila svoj lopar, potem ko je izpadla proti Eleni Svitolini.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Res je žalostno, da se ne moreš nikamor umakniti in skriti ter izraziti svoje frustracije, jeze na način, ki ga kamera ne bo ujela. Ampak živimo v družbi in v časih, kjer je vsebina vse, zato je to poglobljena razprava," je o dogodku povedal 10-kratni zmagovalec OP Avstralije.

novak djokovic tenis op francije kamermam

Mulec na stopničkah v Argentini

24ur.com Nova senzacija v Parizu: po petih urah tenisa izpadel tudi Đoković
24ur.com Redko videno: Trije zaporedni porazi Đokovića
24ur.com Srbi prepričani, da bo Dončić nastopil v Areni
24ur.com Đoković čustveno: To je bil morda moj zadnji nastop v Parizu
24ur.com Kaj se dogaja z Novakom Đokovićem? Nov šokanten poraz Srba
24ur.com Đoković: Bila je velika čast imeti kralja Lea na tribunah, bil sem malo nervozen
24ur.com Jelena Đoković po Novakovem porazu: Glavo gor, Spidey!
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MesOjediPinGvin
30. 05. 2026 11.18
Nič se ni znesel nad snemalcem, samo rekel mu je, če lahko pride še bližje, ker je bil res zelo blizu njega, potem pa mu je rekel naj se odmakne. Nič posebnega, samo tip je rinil v njegov osebni prostor.
Odgovori
0 0
jouža
30. 05. 2026 11.10
A se ni nič valjal in metal po tleh, potem pa vstal kot fenix iz pepela po vzoru junakov iz ameriških filmov, ki sami proti vsem rešujejo svet? Očitno se tudi največji blefer v teniškem svetu, ki je imel odlično kariero in mu bleferstvo z zdravjem ni bilo nikoli ne potrebno, ne v ponos, počasi poslavlja.
Odgovori
+1
1 0
Castrum
30. 05. 2026 10.59
Blefer. Vedno težje ga gledam
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Blaguško jezero: kraj, kjer otroci uživajo, starši pa zadihajo
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
zadovoljna
Portal
Navdušila v hlačah, ki jih nosijo vse
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
vizita
Portal
Aspirin lahko povzroči resne zaplete, opozarjajo strokovnjaki
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
cekin
Portal
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Kako si ustvariti finančno rezervo v 6 mesecih (tudi z nizko plačo)
Kako si ustvariti finančno rezervo v 6 mesecih (tudi z nizko plačo)
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
moskisvet
Portal
Giro d'Italia: Bo Vingegaard napadel Pantanijev rekord na Piancavallu?
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
dominvrt
Portal
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
okusno
Portal
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
voyo
Portal
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725