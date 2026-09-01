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Đoković se vrača na turnir v Peking, kjer v karieri še ni izgubil

Peking, 01. 09. 2026 20.47 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.I.
Novak Đoković

Po hitrem izpadu v prvem krogu in razočaranju na odprtem prvenstvu ZDA so se ugibanja, kje bo Novak Đoković ponovno nastopil, hitro končala. Jasno je, da se Srb vrača v Peking, kjer bo nastopil na turnirju ATP serije 500. To je kraj, kjer Đoković še nikoli ni bil poražen.

Peking je za Novaka Đokovića eno najuspešnejših prizorišč na celotni turneji. V šestih dosedanjih nastopih je osvojil prav toliko naslovov, pri tem pa ni izgubil niti enega dvoboja. Njegova statistika je izjemna 29 zmag in nič porazov, nasprotniki pa so mu v vseh teh obračunih vzeli zgolj tri nize.

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Zadnjič je v kitajski prestolnici nastopal leta 2015. Takrat je v finalu uprizoril eno svojih značilnih predstav in brez večjih težav ugnal Rafaela Nadala. Španec je v dvoboju osvojil le štiri igre, Đoković pa je slavil s 6:2 in 6:2.

Poleg izjemnih rezultatov ima Srb s Kitajsko tudi posebno povezavo. Tamkajšnje občinstvo ga je skozi leta sprejelo z veliko naklonjenostjo, podobno pa velja tudi za njegove nastope v Šanghaju. Đoković je večkrat poudaril, da se na kitajskih turnirjih počuti zelo dobro, zato njegova ponovna udeležba v Pekingu ni presenetljiva.

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FOTO: Profimedia

Letošnji turnir bo zaradi imen na seznamu prijavljenih še posebej zanimiv. Ob Đokoviću naj bi nastopili tudi Jannik Sinner, Alexander Zverev, Daniil Medvedev in Felix Auger-Aliassime, med prijavljenimi pa je še več igralcev iz svetovne dvajseterice.

Kitajska prestolnica bo tako konec septembra in v začetku oktobra znova gostila številna velika imena svetovnega tenisa. Đoković bo imel ob tem priložnost nadaljevati neverjeten niz neporaženosti na turnirju, kjer v karieri še ni doživel grenkobe poraza.

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