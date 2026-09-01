Đoković se vrača na turnir v Peking, kjer v karieri še ni izgubil

Peking je za Novaka Đokovića eno najuspešnejših prizorišč na celotni turneji. V šestih dosedanjih nastopih je osvojil prav toliko naslovov, pri tem pa ni izgubil niti enega dvoboja. Njegova statistika je izjemna 29 zmag in nič porazov, nasprotniki pa so mu v vseh teh obračunih vzeli zgolj tri nize.

Zadnjič je v kitajski prestolnici nastopal leta 2015. Takrat je v finalu uprizoril eno svojih značilnih predstav in brez večjih težav ugnal Rafaela Nadala. Španec je v dvoboju osvojil le štiri igre, Đoković pa je slavil s 6:2 in 6:2.

Poleg izjemnih rezultatov ima Srb s Kitajsko tudi posebno povezavo. Tamkajšnje občinstvo ga je skozi leta sprejelo z veliko naklonjenostjo, podobno pa velja tudi za njegove nastope v Šanghaju. Đoković je večkrat poudaril, da se na kitajskih turnirjih počuti zelo dobro, zato njegova ponovna udeležba v Pekingu ni presenetljiva.