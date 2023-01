Djokovićeva 9. zmaga nad Medvedevom za finale Adelaida

Gladka zmaga

Srbski teniški as se je po vrnitvi v Avstralijo dobro znašel na tamkajšnji trdi podlagi. Največji izziv na turnirju mu je predstavljal Daniil Medvedev, ki pa ga je 5. igralec na svetovni teniški lestvici odpravil s 6-3 in 6-4 ter brez večjih težav prišel do prvega finala v novem koledarskem letu. S tem je podaljšal svoj niz neporaženosti v deželi tam spodaj na 33. To je 9. zmaga Srba proti Medvedevu v njegovi karieri, 35-letni Beograjčan pa več kot očitno še ni rekel zadnje na svetovnem teniškem odru.