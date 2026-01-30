Đokoviću uspel 'čudež' proti Sinnerju, v finalu z Alcarazom

Prvi nosilec turnirja Carlos Alcaraz je na poti do polfinalnega spektakla odigral pet obračunov, na katerih ni oddal niti enega niza. Zanesljivo je do mesta med najboljšimi štirimi prišel tudi Alexander Zverev , ki je moral v uvodnem polfinalnem nizu priznati premoč prvemu igralcu sveta (6:4). Nadaljevanje je bilo veliko bolj napeto, drugi, tretji in četrti niz so namreč odločile podaljšane igre. V prvem primeru je bil s 7:6 (5) uspešnejši Španec, nato se mu je Nemec približal s 7:6 (3), po štirih urah vrhunskega tenisa pa s 7:6 (4) izsilil odločilni peti niz.

Zverev je že v prvi igri zadnjega niza nasprotniku odvzel servis in si na široko odprl vrata do zmage. Zelo spektakularna je bila četrta igra, v kateri je Zverev vodil s 40:0, Alcaraz nato prišel do priložnosti za odvzem servisa, a mu to ni uspelo, tako da je nemški tenisač povedel s 3:1. Zverev je uspešno branil napade nasprotnika vse do desete igre, ko mu je Alcaraz priprl prej omenjena vrata do zmage. Nemec je na svoj servis dobil le točko, Španec pa ga je zlomil in poskrbel za nadaljevanje najdaljšega polfinala v zgodovini OP Avstralije.

22-letnik iz Villene je na svoj servis zlahka prišel do vodstva s 6:5, dominanten pa je bil tudi v naslednjem nizu, ki se je izkazal za odločilnega. Alcaraz je po petih urah in 27 minutah postal najmlajši tenisač v zgodovini, ki se je uvrstil v finala vseh štirih grand slamov. "Ves čas sem verjel v zmago. Vedno pravim, da moraš verjeti vase, ne glede na situacijo. Fizično je bila to ena najtežjih tekem v moji kratki karieri. Takšne obračune sem že igral in vedel sem, da moram dati vse od sebe," je po teniški poslastici povedal Alcaraz, ki se bo v finalu pomeril proti izjemnemu Novaku Đokoviću, ki je prav tako v petih nizih ugnal dvakratnega zaporednega zmagovalca odprtega prvenstva Avstralije.

Italijan je prvi niz dobil s 6:3, srbski tenisač pa je v drugem odgovoril z enakim izidom. Enaka zgodba se je ponovila v nadaljevanju, Sinner je tretji niz dobil s 6:4, Đoković pa z omenjenim rezultatom izsilil petega. Srbskemu asu je v zadnjemu petemu nizu pri izidu 3:3 uspel "break" na začetni udarec Sinnerja, kar je bil trenutek odločitve v omenjenem obračunu. 39-letni Beograjčan je odločilni del igre dobil s 6:4.