Đokoviću uspel 'čudež' proti Sinnerju, v finalu z Alcarazom

Melbourne, 30. 01. 2026 14.30 pred 47 minutami 3 min branja 20

Avtor:
A.M. A.V.
Novak Đoković

V Melbournu smo pospremili najdaljši polfinalni obračun v zgodovini OP Avstralije. Carlos Alcaraz je po petih urah in 27 minutah premagal Alexandra Zvereva in postal najmlajši tenisač, ki se je uvrstil v finala vseh štirih grand slamov. V drugem polfinalu sta se pomerila Jannik Sinner in Novak Đoković, Srb je po dobrih štirih urah v petih nizih ugnal italijanskega šampiona. Na mladinskem turnirju velike četverice je Žiga Šeško postal prvi slovenski teniški igralec, ki je prišel v polfinale.

Prvi nosilec turnirja Carlos Alcaraz je na poti do polfinalnega spektakla odigral pet obračunov, na katerih ni oddal niti enega niza. Zanesljivo je do mesta med najboljšimi štirimi prišel tudi Alexander Zverev, ki je moral v uvodnem polfinalnem nizu priznati premoč prvemu igralcu sveta (6:4). Nadaljevanje je bilo veliko bolj napeto, drugi, tretji in četrti niz so namreč odločile podaljšane igre. V prvem primeru je bil s 7:6 (5) uspešnejši Španec, nato se mu je Nemec približal s 7:6 (3), po štirih urah vrhunskega tenisa pa s 7:6 (4) izsilil odločilni peti niz.

Alexander Zverev
Alexander Zverev
FOTO: AP

Zverev je že v prvi igri zadnjega niza nasprotniku odvzel servis in si na široko odprl vrata do zmage. Zelo spektakularna je bila četrta igra, v kateri je Zverev vodil s 40:0, Alcaraz nato prišel do priložnosti za odvzem servisa, a mu to ni uspelo, tako da je nemški tenisač povedel s 3:1. Zverev je uspešno branil napade nasprotnika vse do desete igre, ko mu je Alcaraz priprl prej omenjena vrata do zmage. Nemec je na svoj servis dobil le točko, Španec pa ga je zlomil in poskrbel za nadaljevanje najdaljšega polfinala v zgodovini OP Avstralije.

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz
FOTO: Profimedia

22-letnik iz Villene je na svoj servis zlahka prišel do vodstva s 6:5, dominanten pa je bil tudi v naslednjem nizu, ki se je izkazal za odločilnega. Alcaraz je po petih urah in 27 minutah postal najmlajši tenisač v zgodovini, ki se je uvrstil v finala vseh štirih grand slamov. "Ves čas sem verjel v zmago. Vedno pravim, da moraš verjeti vase, ne glede na situacijo. Fizično je bila to ena najtežjih tekem v moji kratki karieri. Takšne obračune sem že igral in vedel sem, da moram dati vse od sebe," je po teniški poslastici povedal Alcaraz, ki se bo v finalu pomeril proti izjemnemu Novaku Đokoviću, ki je prav tako v petih nizih ugnal dvakratnega zaporednega zmagovalca odprtega prvenstva Avstralije.

Italijan je prvi niz dobil s 6:3, srbski tenisač pa je v drugem odgovoril z enakim izidom. Enaka zgodba se je ponovila v nadaljevanju, Sinner je tretji niz dobil s 6:4, Đoković pa z omenjenim rezultatom izsilil petega. Srbskemu asu je v zadnjemu petemu nizu pri izidu 3:3 uspel "break" na začetni udarec Sinnerja, kar je bil trenutek odločitve v omenjenem obračunu. 39-letni Beograjčan je odločilni del igre dobil s 6:4.

Žiga Šeško vse bolj opozarja nase.
Žiga Šeško vse bolj opozarja nase.
FOTO: ITF

Žiga Šeško prvič v polfinalu

Slovenski teniški up Žiga Šeško se je prvič uvrstil v polfinale mladinskega odprtega prvenstva Avstralije. V četrtfinalu je premagal 16-letnega Brazilca Luisa Augusta Queiroza Miguela s 6:2 in 7:6 (5). "Igral sem kar dobro. Zadovoljen sem s svojo igro, predvsem pa s tem, da sem ostal zbran skozi celoten obračun. Veselim se sobotne tekme," je povedal 17-letni Slovenec, ki bo v polfinalu igral z Japoncem Ryojem Tabato.

Melbourne, OP Avstralije (64,4 milijona evrov), izida:

- polfinale:

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Alexander Zverev (Nem/3) 6:4, 7:6 (5), 6:7 (3), 6:7 (4), 7:5;

Novak Đoković (Srb/4) - Jannik Sinner (Ita/2) 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

tenis op avstralije carlos alcaraz Alexander Zverev novak đoković jannik sinner žiga šeško

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gullit
30. 01. 2026 16.31
Obe tekmi sta bili zelo napeti, zanimivi, polno lepih potez. Upam da bo tak tudi finale in naj zmaga boljši.
Odgovori
+1
1 0
hrčak s šamponom kopriva
30. 01. 2026 16.34
Alko si zasluži prvi AO, tudi je najmlajši v zgodovini ki je b finalu vseh GS.
Odgovori
0 0
Plešemo
30. 01. 2026 16.30
Že pred tekmo se je govorilo da je đoko plačal alex̌andru za zmago..
Odgovori
+0
1 1
Cupko
30. 01. 2026 16.26
Dokazal je, da je še vedno zraven. To je njegov 11. finale! Kapo dol
Odgovori
+3
3 0
jank
30. 01. 2026 16.26
Globok priklon, Nole!
Odgovori
+3
4 1
najseve
30. 01. 2026 16.25
Eden in edini! Nole piše zgodovino. Neverjetna volja in znanje.
Odgovori
+2
3 1
hrčak s šamponom kopriva
30. 01. 2026 16.31
Predvsem sreča, Sinner je imel v žepu, še na koncu je imel 0-40 za brejk. Isto kot proti Musetiju, pač žogica je okrogla, drugače bi bil že zunaj. Ni kaj lepo se mamica moli za njega, bog jo usliši
Odgovori
+1
1 0
Emil23
30. 01. 2026 16.15
Ko ni dopinga in pomoči sodnikov pač ne more zmagati. Bravo Doko!
Odgovori
+4
5 1
sencina
30. 01. 2026 16.12
V Srbiji ni prenosa na nacionalnih frekvencah ker je podprl študente.Bravo Djoko in veliko uspeha v finalu.Tudi ti si predajal dvoboje zaradi poškodb tako da je finale zasluženo
Odgovori
+1
5 4
DSS
30. 01. 2026 16.20
Ni res. Eurosport ima ekskluzivo za prenose.
Odgovori
+4
4 0
Kmecka logika
30. 01. 2026 15.56
On je pa res legenda...skor ne mors verjet kaj dela clovek! Lahk mu priznamo da je najboljsi sportnik , kapo dol pri teh letih
Odgovori
+11
11 0
Bučkapaceukrmper
30. 01. 2026 15.52
Danes je šel čez svoj limit.V nedeljo to žal ne bo mogoče.Alcaraz je večja ovira.Ne bo mu uspelo,to bo Jelovica
Odgovori
-3
2 5
Roger
30. 01. 2026 15.46
Sej svaka mu čast Novaki sam ima pa neverjetno srečo ta Srb dva kroga je preskočo potem pa še siner ki je tudi bil ta pravi daleč od tega !
Odgovori
-1
5 6
TheMatrix1
30. 01. 2026 15.58
Takle ti bom reku, mogoce je res sreca ali ne...ni on kriv ce so predali mu...druga stvar pa da v 39 letu zmagas dopingmana pa kapo dol..sinerja naj redno pregledajo doping test pa da vidimo kje bo...ne pa da dobi kazen zaradi dopinga nepomenbnih 3 mesese kazni..ce bi biu, slovenec, srb, hrvat, bosanc bo dobil 1 leto.prepovedi..no zdej preaod sam al je sreca al ne
Odgovori
+10
11 1
RUBEŽ
30. 01. 2026 15.24
Dajmo Novak, imaš to.
Odgovori
+6
9 3
Joško s Krasa
30. 01. 2026 11.02
Najpomembneje za Sinerja je,da Srba odpravi na hitro in privarčuje moč za finale.
Odgovori
-4
10 14
Justice4all
30. 01. 2026 16.02
Pa saj to je finale...
Odgovori
-3
0 3
96bimBo
30. 01. 2026 09.40
Navijam za Novaka.
Odgovori
+12
22 10
varČujem
30. 01. 2026 10.16
Jaz pa ne, 🤣
Odgovori
-6
8 14
bibaleze
